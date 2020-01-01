Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir? Rüyada diş çektirmek rüya tabiri yapanların büyük bir kısmı tarafından olumlu yorumlanırken bir kısmı tarafından da olumsuz manada yorumlanır. Rüyanın manasını yorumlamak bu durumda rüya sahibinin yorumuna kalır. Pek çok insanın merak ettiği rüyada diş çektirmek ne manaya geliyor? Rüya tabirinde farklı yorumlara ve olaylara delalet eden rüyada diş çektirmenin manasını sizler için araştırdık.

Rüyalarımız içimizdeki aynalar olarak değerlendirilebilir. Rüyada gördüğümüz imgeler bilinçdışımızın yansımaları olsa da pek çoğumuz rüyalarımızın gelecekle ilgili nelere delalet edeceğini anlamaya çalışırız. Asırlar boyunca bir rüya farklı şekillerde birden çok yoruma uğradı. Bu da bir rüyanın birden çok tabiri olmasına neden olur. Farklı şekillerde yorumlanmış rüyalardan bir tanesi de rüyada diş çektirmek. Rüyada diş çektirmek imgesi rüya tabirlerinde iki farklı manaya geliyor. İlki rüyada diş çektirmek için olumlu ve güzel bir haber müjdesi yorumu yaparken, ikincisi tamamen olumsuz yorumluyor. İşte rüyada diş çektirmek için yapılagelen olumlu ve olumsuz yorumlar.



Rüyada Diş Çektirmek için Yapılan Olumlu Yorumlar

Rüyada diş çektirmek ve rüyada dişlerinin döküldüğünü görmek imgelerinin olumlu yorumuyla başlayalım. Eğer çekilen veya düşen diş çürük ve ağrılı bir dişse, rüyayı gören kimse gerçek hayatında kötü bir dönemden geçiyor demektir. Unutmayın, gündelik sıkıntılarınız, bastırdığınız üzüntüleriniz ve dertleriniz rüyalar aleminde kendini size hatırlatır. Rüyalara kulak vererek bu sıkıntılarınızla yüzleşmeniz ve çözüm yolunda adım atmanız gerekiyor. Kişinin düşen veya çekilen diş görmesi kendisinin tasalardan, dertlerden, çekilen sıkıntılardan kurtulacağına, rahatlayacağına, ferahlayacağına ve yeni tatlar alacağına delalet eder. Rüyada başkasının dişini çektiğini görüyorsa, bu kişinin gerçek hayatta sıkıntıda olan ve yardıma ihtiyacı olan birine yardım edeceğine ve hayır işleyeceğine delalet eder. Rüyada kişi kendi dişini kendi çekiyorsa kişinin sıkıntılı bir döneme gireceğine ve tek başına üstesinden geleceğine işarettir. Rüyada ağrılı dişin kendiliğinden düşmesi kişinin hayat boyu sağlıklı olacağını müjdeler. Umalım rüyalarınızda gördüğünüz imgeleri hep hayra yorun ve umalım bunlar güzel gelişmelerin habercisi olsun.





Kızılderili rüya kapanı güzel rüyaları simgeliyor…

Rüyada Diş Çektirmek için Yapılan Olumsuz Yorumlar

Rüyada diş çektirmek genel olarak olumlu yorumlandığı gibi bazı rüya tabircileri tarafından olumsuz yorumlandığı da olur. Özellikle rüyada sağlam ve sağlıklı bir dişin çekilmesi kişinin maddi ve manevi anlamda kayıp yaşayacağı ve sıkıntılı bir döneme gireceğine delalet ediyor. Çevresinde çok sevdiği ve değer verdiği insanlardan kopacağı, ayrı düşeceği ve o kişilerle yollarını ayıracağı şeklinde yorumlanır. Rüyada diş çektirmenin sağılık açısından olumsuz yorumu olumlu yorumunun tam tersi. Rüyayı gören kimsenin yakın zamanda kendisinde bir sağlık sıkıntısının baş göstereceği anlamına geliyor. Rüyada diş çektirmek için yapılan olumsuz bir diğer yorum da rüyada diş çektiren kişinin normal hayatında aşırı bencil ve hırslı olduğu.

Rüyada diş çektirmek olumlu ve olumsuz manalarda yorumlanmış olsa da rüyaları hayra yormakta fayda var. Rüyalarla ilgili karamsar olmamak ve daima iyiyi düşünmek günlük streslerden ve kaygılardan uzaklaşmamıza yardım eder. Her rüya ve olay karşısında en iyiyi düşünmekte yarar. Eğer rüyalarınız sürekli kabus biçiminde gelişiyorsa ve huzurunuzu kaçırıyorsa uzman psikoloğa danışmayı da düşünmelisiniz.