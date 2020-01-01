Rüyada gemi görmek farklı şekillerde yorumlanan rüya türlerinden biri. Rüyada gemi görmek çoğu rüya tabirinde olumlu yorumlanırken yine bazılarında olumsuz yorumlanır. Rüyada gemi görmek rüyada görülen geminin durumu, eskiliği, yeniliği ve sizin gemideki konumunuza göre farklı çağrışımlar uyandırıyor.

Rüyada gemi görmek pek çok rüya tabirinde olumlu yorumlanırken bazı rüya tabircileri tarafından da olumsuz yorumlanıyor. Rüya tabirlerinde gemi genel olarak bilinmeyene yapılan seyahat, yola çıkma, kararlılıkla özdeşleştirilir. Rüyada gemi görmek sıkıntılardan kurtulma, sıkıntılı durumlardan uzaklaşma şeklinde de sıkça yorumlanır. Yola çıkmak ve genel olarak seyahat bazen bir yakından uzaklaşma ve ayrılma manasına da gelebilir.



Rüyada Görülen Geminin Kaptanı Olmak

Rüyada gemi görmek ve rüyadaki geminin kaptanı olduğunuzu görmek, rüyayı gören kimsenin yakın zamanda iş alanında büyük bir atılıma geçeceğini ve hızla yükseleceğini gösterir. İş alanında yakaladığı fırsatlarla içinde saklı bulunan liderlik ve yöneticilik vasfının ortaya çıkacağını, iş yerinde yetki sahibi olacağını gösterir. Yine bu rüya çalışmayan biri tarafından görülmüşse yakın zamanda kendi işini kuracağını ya da iş hayatına başlayacağını gösterir. İş hayatı dışındaki yorumuysa kısa zamanda rüyayı gören kimsenin maddi anlamda bolluk ve zenginliğe kavuşacağı, çevresinde ve ailesinde sözü geçen biri olacağı şeklinde.

Rüyada Gemi Görmek: Rüyada Görülen Geminin Batması

Rüyada gemi görmek ve o geminin batması rüyayı gören kimsenin iş hayatında ve özel hayatında yaşayacağı kısa vadeli sıkıntılara delalet eder. Geminin dalgalarla mücadele ederek batması, sorunlarla mücadele edeceğiniz ve bu sürecin sonunda ağır ruhsal yaralar alacağınızı gösterir. Batan gemi hayal kırıklarını temsil eden bir rüyaya yorulur. Farklı bir rüya yorumunda da zengin olmaya, yapılan işlerden büyük karlar sağlanacak olduğuna yorulur. Geminin batarken düdük çalması kazancın beklenenden fazla olacağı şeklinde yorumlanır. Batan gemiden yüzerek çıkmak sıkıntılardan aile yardımıyla özellikle anneniz yardımıyla uzaklaşacağınıza delalet eder.

Rüyada Geminin Karaya Oturduğunu görmek

Rüya gemi görmek ve geminin karaya oturduğunu görmek rüyayı gören kişinin hayallerine kavuşamayacağına delalet eder farklı yorumları olan bu rüya olumlu da yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin tehlikeli durumlardan kurtulacağını yakın zamanda bir tehlike atlatacağını ve ferahlayacağına delalet eder.

Rüyada Geminin Uçması

Kişi rüyasında bir geminin içindeyken geminin uçtuğunu görüyorsa, bu kişinin alacağı haberler karşısında çok mutlu olacağına işaret eder. Yine geminin uçması rüyayı gören kişinin hayallerinin özel hayatta ve iş hayatında gerçekleşeceği ve kişinin keyfinin yerine geleceği anlamına gelir. Rüyada geminin uçmasını engelleme ise rüyayı gören kişinin hayatta kişinin kendi potansiyelinin gerçekleşmesini sürekli engellediği, tabir-i caizse kendine çelme taktığı anlamına gelir. Yine uçan bir gemiden düşme, hayallerden ve ideallerden uzaklaşma manası taşır.

Açıkta Seyreden Gemi Görmek

Denizde seyreden gemiyi izlemek huzurlu günlerin yakın olduğu anlamına gelir ve hayırlı ve güzel bir rüya niyetine yorulur. Rüyada gemi görmek ve o geminin içinde bir at görmek hastalık ve dertlerden kurtuluşu müjdeler. Gemideki atı görmek bekar insanlar için ise evlilik olarak yorumlanır. Rüyada gemi görmek ve o geminin ferah, temiz ve büyük olduğunu görmek, bununla uyumlu olarak havanın aydınlık denizin masmavi olduğunu görmek, rüyayı gören kimsenin hayatında çok güzel değişiklikler olacağını müjdeler.