Rüyalarla ilgili ilginç keşif

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Rüya görürken beynimizde neler oluyor? Beyin hücrelerinin rüya evresindeki hareketliliği ilk kez kaydedildi..

Bilim adamları, ilk kez uykunun rüya evresinde beyin hücrelerinin (nöron) hareketliliğini ölçmeyi başardı.



Araştırma, nöronların uyku sırasında da son derece hareketli olduğunu ortaya çıkardı.



İsrail'deki Tel Aviv Üniversitesi'nden Dr. Yuval Nir, Amerikalı ve Fransız bilim adamlarıyla ortaklaşa yürüttükleri araştırmada 4 yıl boyunca epilepsi hastalarının beyinlerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla yapılan kayıtları incelediklerini söyledi.



Araştırma sırasında geçirdikleri nöbetleri izlemek için beyinlerinin farklı bölgelerine elektrotlar yerleştirilen hastalardan uyanıkken, bazı fotoğraflara bakmaları istendi.



Nir, "Fotoğrafları gördükten sadece 0,3 saniye sonra nöronlar, aşırı derecede aktif hale geliyor. Nöronlar, katılımcılar gözlerini kapatıp aynı fotoğrafı düşünmeye başladıklarında da hareketliliğini sürdürüyor. Aynı hareketlilik, uyku sırasında da kaydedildi. Özellikle hızlı göz hareketi (REM) uykusu sırasındaki göz hareketlerinden hemen sonra nöronlarda benzeri bir

hareketlilik gözlemledik. Bu evre, uykunun rüya görülen evresi" diye konuştu.



Bu arada elektrotlar sayesinde hızlı göz hareketlerinin rüyadaki görüntülerin değişmesiyle bağlantılı olduğu da ortaya çıkarıldı.



Nöronlardaki hareketliliğin doğmamış bebekler ve görme yetisini kaybetmiş kişilerin de REM uykusu sırasında neden gözlerini hareket ettirdiklerinin açıklanmasına yardımcı olduğuna dikkati çeken Nir, "Bir rüyadan diğerine geçerken beyindeki hareketlilik değişiyor ve bu değişim, göz hareketleriyle aynı anda oluyor" dedi.



Nir, "İnsan beyninde neler olup bittiğini görmek, eşsiz bir fırsat. Araştırmaya gönüllü olarak katılan epilepsi hastalarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Fransız ve Amerikalı bilim adamlarıyla ortaklaşa yapılan araştırma, "Nature Communications" dergisinde yayımlandı. (AA)