Sağlıklı gıdalar da bağımlılık yapıyor!

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Sağlıklı beslenmek güzel ancak bu durum takıntı boyutuna ulaştıysa, o zaman dikkat! Zira yapılan bir araştırma, sağlıklı gıdaların da bağımlılık yapabileceğini gösterdi.

Bilim adamları sağlıklı gıdalara da "bağımlı olunabileceğini" ortaya koydu. ABD'deki Tufts Üniversitesi'nden bilim adamları, obez katılımcıların alışkanlıklarını 6 ay boyunca inceledi. Katılımcılardan bazıları bilim adamlarının "sağlıklı yiyecek programına" katıldı, bazıları ise rutin hayatına devam etti. Beyindeki ödül mekanizmasını incelemek üzere araştırma öncesinde ve sonrasında katılımcıların MR'ı çekildi.



Lif ve protein bakımından zengin, düşük karbonhidratlı sağlıklı yiyeceklerle beslenen katılımcıların beyninin ödül merkezinde bu yiyeceklere karşı duyarlılığın arttığı, beynin bu yiyecekleri ödül olarak gördüğü belirlendi. Bu kişilere farklı tür besinleri gösteren bilim adamları, beynin sağlıklı, az kalorili yiyeceklere daha fazla olumlu tepki verdiğini de saptadı.



Bilim adamları, araştırma sonuçlarının patates kızartmasına ya da hamburgere doğuştan bağımlı olunmadığını ve "kötü alışkanlıkların" değiştirilebileceğini gösterdiğini vurguladı. Bir sonraki adımda bilim adamları daha fazla kişinin katıldığı, daha uzun süren bir araştırma ile beynin farklı bölgelerini de inceleyecek. Araştırmanın sonuçları "Nutrition & Diabetes" dergisinde yayımlandı.