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Sosyal hayatı olumsuz etkileyecek kadar yoğun internet kullanımına dikkat!

Teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak hayatımıza giren internet, her şeyde olduğu gibi aşırı kullanıldığında bağımlılık yaratabiliyor. Peki, bağımlı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? İnternet bağımlılığı hakkında merak edilenleri Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BRSHH) İnternet Bağımlılığı Polikliniği’nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Ramazan Konkan’a sorduk.



Tehlike çanları ne zaman çalıyor?

İnterneti gereğinden fazla kullanmaya başlayan kişi ilk etapta aşırıya kaçtığını fark edemiyor. Ona göre saatlerce internetin başında bulunmak büyütülecek bir şey olmayabiliyor. Ancak uzmanlar, kişinin sosyal hayata ayırdığı zamanın azaldığı ve bilgisayar başında daha uzun saatler geçirmeye başladığı andan itibaren tehlike çanlarının çaldığını söylüyor. Günlük hayatını ihmal etmesi, yaşamın gereklerini görmezden gelmesi, ailesine ya da sevdiklerine daha az zaman ayırması ve tu¨m bu zamanı internet başında gereksiz

bilgi bombardımanı, sohbet programları ya da alışveriş sitelerinde harcaması, durumun sorun boyutuna ulaştığını gösteriyor.



Bağımlılık düzeyi, kişinin interneti aşırı kullanmaya başladığı dönemden önceki hayatı ve mevcut hayatı kıyaslandığında ortaya çıkıyor. İnternete bağımlı hale

gelen kişi, bir süre sonra bu durumu fark etse de çevresine bunu istediği zaman bırakabileceğini yani bağımlı olmadığını söylemeye başlıyor. Ancak uzmanlara göre diğer tüm

bağımlılıklarda olduğu gibi bu da hiçbir zaman gerçekleşmiyor.

