Sarılmak gençleştiriyor!

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Sarılarak gençleşebileceğinizi biliyor muydunuz?

Sarılırken salgılanan oksitosin hormonunun kemiklerin zayıflamasını önleyebileceği belirlendi.



California Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, "bağ kurma", "aşk" ya da "sarılma" hormonu olarak da bilinen oksitosinin yaşlılarda kas zayıflığının giderilmesini sağlayabileceği ve hatta obeziteyi önleyebileceğini gösterdi.



Yaşlı farelere bu hormonu enjekte eden bilim adamları hayvanların kaslarının güçlendiğini gördü. Hormon enjekte edilen yaşlı farelerin kaslarının genç farelerde olduğu gibi yaklaşık yüzde 80 daha hızlı güçlendiği ortaya çıktı.



Bilim adamları ayrıca oksitosinin diğer kas zayıflaması tedavilerinden farklı olarak kanseri tetiklemediğini de belirtti. Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.



Yaş ilerledikçe beyinde daha az salgılanan oksitosin anne ve bebeği arasındaki bağı da güçlendiriyor.