Sevgi mi bu, şiddet mi?

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Arkadaşlarınızla görüşmelerinizi kısıtlıyor, kiminle görüşeceğinize o karar veriyor, telefonunuzu sürekli kontrol ediyor, parolalarınızın hepsini bilmek istiyor, aşırı derecede kıskançlık yapıyor... Hayır sizi çok sevmiyor, bildiğiniz duygusal şiddet uyguluyor!

Yazı: Filiz Şeref



Esra çalıştığı iş yerindeki karizmatik kreatif direktör Koray ile görüşmeye başladığı zaman 26 yaşındaydı. Koray ona mücevherler alıyor ve yurt dışına götu¨rerek peri masalını anımsatan tatillere çıkarıyordu. Esra, başlarda gözünü boyayan sevgilisinin içinde bir canavarın gizli olduğundan habersizdi. “Yavaş yavaş kıyafetlerime, saçıma, makyajıma karışmaya ve benim adıma alışveriş yaparak beni istediği şekilde giydirmeye başladı. Benim kıyafetlerimin sıradan olduğunu ve seksi olmadığını düşünüyordu, bu da beni utandırıyordu.”

Zamanla kontrol edilen şeyler dolabı olmayı aşmıştı. “Birlikte yaşamaya başladığımız zaman beni paylaşamayacak kadar kıskanç hale gelmişti ve arkadaşlarımdan ve ailemden gelen bütün davetleri geri çeviriyordu. Gittikçe onlardan uzaklaştırıldığımı hissediyordum. Eğer onsuz gitmeye kalkarsam beni en az 30 arama, onlarca mesaj ile rahatsız ediyor ve eve döndüğümde sorguya çekiyordu.” Esra’nın Koray’dan ayrılabilmesi dört sene sürmüş. “Kendi güvenliğim için ona daha çok bel bağladım ama bu ilişki beni mahvediyordu, zamanımın

çoğunu ağlayarak ve onu mutlu etmeye çalışarak geçiriyordum” diyor.



Onun başına gelen şey içsel işkenceydi. Duygusal taciz de bunun içindeydi. Peki bu kişi sizin yakın arkadaşınız olsaydı, ışığını yitirmiş olarak bütün zamanını erkek arkadaşıyla geçirseydi, başına gelenin domestik şiddet olduğunu fark eder miydiniz? 500 kadın üzerinde yapılan bir araştırmada alınan cevapların yu¨zde 95’i gösteriyor ki, kadınlar ilişkilerdeki şiddeti sadece fiziksel şiddet olarak tanımlıyorlar. Çok az bir kısmı başkalarının önünde aşağılama, ne giyeceğine karar verme, kıskançlık gibi zekice yapılan kontrol tekniklerini anlayabiliyorlar.

“Bir yılbaşı akşamı bana 40 beden olduğumu bildiği halde 36 beden bir elbise vermişti” diyor 28 yaşındaki Seda, beş yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşıyla ilgili hikayesini anlatırken. “Bu bana kendimi inanılmaz kötü hissettirdi. Dışarıda olduğum her zaman arabamın u¨zerine notlar bırakmak veya sileceklerden birini kaldırmak gibi hareketlerle beni izlediğini belli ediyordu. Bir gece kız arkadaşlarımla birlikte bir mekanda eğlenirken onun diğer tarafta yalnız başına durarak beni izlediğini gördüm.”

Evet ortada fiziksel bir saldırı yok, ancak Seda zehirli akıl oyunlarıyla hırpalanıyordu. “Her zaman ondan başka hiç kimsenin beni sevmeyeceğini ve kimseyi bulamayacağımı söylüyordu” diye ekliyor.

