Sıcak ve bunaltıcı havalar, bir yandan gündelik hayatı olumsuz etkilerken, diğer yandan da çalışma hayatında konsantrasyon bozukluklarına ve odaklanma sorunlarına yol açıyor.

Aşırı sıcakların stres oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, bol sıvı tüketilerek stres ve konsantrasyon sorunlarından kurtulmanın mümkün olduğunu söylüyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Uzman Psikolog Meral Sarıkaya, konsantrasyon ile fiziksel şartlar arasında çok yakın bir ilişkinin bulunduğunu; aşırı sıcak hava, nem ve uykusuzluk gibi durumların çalışma hayatında önemli sorunları beraberinde getirdiğini belirtti.

Aşırı sıcak havanın tüm canlılar üzerinde negatif bir etkiye neden olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:

“Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta, kalp atışı hızlanmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Yine ortamdaki nem oranı yüksek ise terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeye düşmeyebilir. Bunlar da beraberinde stres, keyifsizlik, tahammülsüzlük, öfke gibi duygusal alanda tetiklenmelere yol açabilir. Ayrıca gece uyku kalitesini düşürebileceğinden keyifsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi faktörler de bunlara eklenebilir."

Aşırı sıcak havalarda çalışılan ortamdaki sıcaklığın da iyi dengelenmesi gerekiyor. Çalışılan ortamın sıcaklığını konsantrasyon ve dikkatimizin verimli olabileceği bir ölçüde tutmak, vücut ısısını dengelemek noktasında bol sıvı almak olumsuz etkileri azaltmada etkili oluyor. Böylece sıcak hava koşullarının çalışma yaşamını olumsuz yönde etkilemesinin önüne geçilebiliyor.