Şizofrenler neden gaipten sesler duyar?

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Şizofrenlerin gerçekte olmayan sesler işitmesinin nedeni belirlendi.

Amerikalı bilim adamlarının fareler üzerinde yaptığı araştırma, eksik bir gen nedeniyle şizofrenlerin gaipten sesler duyduğunu gösterdi.



Bilim adamları, eksik genin beyinde bazı kimyasal değişikliklere yol açarak bilgi akışını etkilediğini belirtti.



Araştırmaya imza atanlardan Stanislav Zakharenko, işitsel bilgilerin değerlendirilmesinde kilit rol oynayan beyindeki bazı bölümler arasındaki bilgi akışını azaltarak seslerin ortaya çıkışına bağlı etkenlerin de azaltılabileceğini vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.