Soğuk hava = Depresyon

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Soğuk havanın insanları depresyona sürüklediği bir gerçek! Peki bundan kurtulmak mümkün mü?

Yazı: Sinem Gürleyük



Güneş yüzünü bizden esirgediği zaman vücudumuz doğal olarak tepki gösteriyor. Hem kış hastalıkları hem de yaşanan enerji düşüşü çoğumuzu depresyona sürüklüyor. Ancak soğuk havaların yarattığı depresyondan kurtulmak elbette mümkün. İşte önerilerimiz…



Bahar aylarında güneşin hayatımıza girmesi ve doğanın coşkusuyla enerjimiz nasıl artıyorsa sonbahar aylarında da tam tersini yaşıyoruz. Doğanın renginin turuncuya, havanın griye dönmesi hepimiz için depresyon çanlarının çalmasına sebep oluyor. Çünkü mevsimlerin değişmesi duygusal değişikliklere de sebep oluyor. REEM Nöropsikiyatri’den Dr. Mehmet Yavuz havaların kötüleşmesi, günlerin kısılması, açık alanlardan tekrar güneşsiz kapalı alanlara girilecek olmasının keyifsizlik ve mutsuzluk verebileceğini söylüyor: “Sonbahar biraz da hüzün mevsimi olarak anılır. Sonbaharda azalan güneş ışınları mutluluk hormonu serotonin salgılamasının azalmasına, beyin kimyasının değişmesine ve depresyona sebep oluyor.” Hisar Intercontinental Hospital Uzman Psikoloğu Gülşah Yahşi de tatil sonrası sorumlulukların artması, eski tempoya geri dönüş, okulların açılması, masrafların artması gibi etkenlerin depresyonun önünü açtığını söylüyor.



Kış uykusuna yatmayın!

Elbette bahara kadar böyle yaşayacak değilsiniz! Birkaç küçük yöntemle bu dönemi sağlıklıı ve mutlu şekilde geçirmek mümkün. Liv Hospital Klinik Psikoloğu Beril Yardımcı, sonbahar

depresyonundan korunmanın altın kuralını anlattı.



Odanıza gün doğsun

Bu depresyonun belirtilerinden biri sabahları uyanamamak! Yeterince uyumuş olsanız bile yataktan kalmak istemezsiniz. Yatak odanıza zaman ayarlı aydınlatma sistemi kurmak ve alarmınız çalmadan yarım saat önce suni de olsa yatağınızda gün doğumunu hissetmek uyanmanızı kolaylaştırabilir.



Hayatınıza ışık sokun

Hava serin ve karanlık diye güneş ışığından vazgeçmeyin. Özellikle gündüzleri bulutlu bile olsa dışarı çıkın ve güneş ışığını görün. Güneş ışığı doğal olarak beyninizin duygusal merkezini uyarır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayabilir.



Sosyal hayatı unutmayın

Arkadaşların, ailenin, iş arkadaşlarının, komşuların önemini azımsamayın. Her şeyi boş vermek istediğinizde kim size el uzatır? Sizi destekleyecek insanları aklınızda tutun, ihtiyaç duyduğunuzda sizi cesaretlendirmelerine izin verin. Bazen bir telefon, kahve sohbeti veya e-mail sizi canlandırabilir.



Şekere dikkat!

Mutluluk, zindelik ve canlılık hissi veren serotonin hormonunun seviyesi düştüğünde, karbonhidratları ve şekerli gıdaları tüketme isteğiniz artar. Kışın özellikle bu yüzden tatlı yeme

eğiliminiz artar. Şekerli ve beyaz unlu gıdalara bağımlılık fizyolojik bir gerçek. Bunlar uyuşturucular gibi biyokimyasal sistemlerinizi etkiler. Ne yediğinizin nasıl hissettiğinizi ciddi ölçüde etkilediğini unutmayın.



