Aile ve Çift Terapisti Uzm.Psikolog Gamze Eser, kış aylarının başladığı bu zamanlarda soğuk havaların insan psikolojisi üstündeki negatif etkilerine dikkat çekerek mevsimsel değişikliklerin insanlar üstündeki etkisini en aza indirecek yollardan bahsetti.





Dünyanın, içerisinde enerji barındıran bir yapıya sahip olduğu bilinir. İçerisinde barındırdığı her canlı varlık, gelişim ve değişim için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjinin ortaya çıkması mevsimsel bir döngü içerisinde, yeniden doğuşu (baharı) bekleyen zaman dilimi olarak bilinen ve en önemli geçiş mevsimi olan kışa denk düşer.





Baharın bütün yeteneklerine cevap veren doğa, insanın da bir uyanış biçimidir. Sıcaklık insanın fiziksel yapısında değişiklik gösterdiği gibi ruhsal yapısında da yenilikler ve değişiklere gebedir. Filizlenen bir ağaç için en sancılı süre, yeniden yaşama kavuşturulan tomurcukları korumaya aldığı dönemde insan da kendisi için ruhsal bir bekleyişe girer. Aynı durumun bazı noktaları da tam tezat olarak kış mevsimi için geçerlidir. Soğuk hava, insanların enerjilerini düşüren, sürekli sıcak ortam ihtiyacı duydukları ve üşüme hissiyle yer yer gerilebildikleri önemli bir mevsimdir.

Artık yeniden doğuş olarak adlandırdığımız bahar ve yaz mevsimi bitmiş ve tam tersi koşullar ortaya çıkmıştır.





Bu geçiş döneminde en önemli ve verimli davranış kendimize vereceğimiz olumlu telkinlerdir. Her birey sosyal ve ruhsal yaşamında bir zaman döngüsüne sahiptir. Bu döngü aslında bilinen bir saman yoluna sahip olsa da zaman zaman ruhsal inişleri ve çıkışları barındır. Bunun kişiler üzerindeki etkileri bilimsel olarak belirtilmiştir.





Ruhsal olarak kendi olgunluğumuza ulaşamadığımızda fiziksel olarak da hissedebileceğimiz yorgunlukları yaşamamıza neden olur. Neden olmak olumsuz bir durum için kullanılsa da, geçişi olumlu yönde daha güçlü ve zinde geçirebilmek için olumlu sağlayıcılar ruhsal açıdan tercih edilmelidir.





Kısa sorular veya sorunlar için uzun uzun cevaplar üretmek yerine net ve kesin cevaplar verip yaşanan duyguları olumlu hissetmek, kendimizi bunların ön planında tutmak gerekiyor. Bizim önümüze geçen düşünceler, hangi durumda olursa olsun bu kış aylarında karşımıza set olarak çıkıyor





Soğuk havalar bazı durumlarda insanın Bütün gelişimine, yeniliğe ve yeniden doğuşa engel olabiliyor. Kış döneminde çocuklarımızın akademik performansının düşmesi, bizlerin iş performansının düşüşü ve üzerimize çöken sürekli sıcak hava ihtiyacı sebebi farkında olmasak da bir çok şeyimizi engelleyebiliyor.





Güzel düşüncelere serptiğimiz olumsuz düşünce tohumları temiz hayallerimizin lekelenmesine neden olurken mutluluğa geçiş için gösterilen çaba bizim kozadan çıkma dönemimizdir.

Kışın ilk günlerinden itibaren daha canlı, verimli ve g��çlü olmanın ilk dönemini kapsayan bu aylarda doğa gibi insan da bu soğuk bir havaya kapılabilir. Bu zaman diliminde neşe ve heyecan kaynağı olarak görülen yeni yıl beklentisi insanlara aradığı sıcaklığı sağlar ve tatlı bir telaşa kapılabilirler. Öte yandan soğuk havaların negatif etkilerinden kurtulmak için beş-on ya da yüz madde gibi bir sıralama yapmak yerine kendimizi ön plana çıkarıp kışı göğüslemek, bütün her şeyi arkamızda bırakacak düşünceleri içsel de olsa söylemek, yeni yıl için sürekli güzel ve iyi şeyler düşünmek, yaz döneminde yapacağımız olumlu davranış ve düşünceleri kendinize çağırmak yüzümüzde bir gülümseme yaratacak bütün yorgunluğu atmaya yetecektir.