Stendhal sendromu kanıtlandı

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Floransalı bilim insanları, “Sanat Zehirlenmesi” olarak da bilinen “Stendhal Sendromu”nun varlığını kanıtladı. Buna göre, bir sanat eserine uzun süre bakmak, gerçekten psikolojik sorunlara neden olabiliyor

Bir tablonun ya da heykelin karşısında kalp atışları hızlanan, başı dönen ve hatta baygınlık geçirip halüsinasyon gören insanlar... İtalyan rönesansının başkenti olarak kabul edilen Floransa’yı gezen sanatseverlerde zaman zaman bu belirtilere rastlandığını ve hatta kimilerinin hastanelik olduğunu biliyor muydunuz?



BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, “Stendhal Sendromu”, “Floransa Sendromu” ya da “Sanat Zehirlenmesi” adı verilen bu rahatsızlığın, gerçekten var olup olmadığı ve belirtileri bilimsel bir araştırmaya konu oldu. İtalya’daki bir sanat araştırmaları merkezinin, psikolog ve teknik uzmanlarla işbirliği içinde yaptığı deneyde, Floransa’da bulunan Medici Riccardi Sarayı’nın ziyaretçileri gözlemlendi. Medici Riccardi Sarayı’nda, fresklerle süslü şapeli gezen ziyaretçilerin kalp atış ve nefes alış hızları, tansiyonları, göz ve kas hareketleri incelendi. Fresklere bakan ziyaretçilerin görüntüleri kaydedildi ve kendilerinden eserlere bakarken neler hissettiklerini yazmaları istendi. Deneyde, bazı ziyaretçilerin eserlere bakarken yüz kaslarının gevşediği, gözbebeklerinin küçüldüğü, kalp atışı, nefes alış hızı ve tansiyonlarında değişiklikler olduğu belirlendi. Görsel sanat eserlerine, işitsel uyarıcılar da eşlik ettiğinde beyindeki aktivitenin daha da arttığı görüldü. Ziyaretçilerin bazıları da hislerini “aşırı duygulanma” ve “tatlı bir yorgunluk” olarak tanımladı. Floransa’daki Studi Uniti araştırma merkezinden Perla Gianni, klinik psikolog Andrea Bonacchi ve teknik uzmanlar tarafından yapılan araştırmanın sonuçları halen incelenmeye devam ediliyor.



Ancak ilk bulgular, “Stendhal Sendromu”nun gerçek bir psikosomatik bozukluk olabileceğini gösteriyor. “Yüksek dozda sanata maruz kalma” sonucunda görülen bu belirtiler, Stendhal mahlasıyla yazan Fransız yazar Marie- Henri Beyle’in Floransa’da yaşadığı bir tecrübe sebebiyle onun adıyla anılıyor. Stendhal, 1817’de Floransa’yı ziyareti sırasında, Michelangelo, Machiavelli ve Galilei’nin mezarlarının bulunduğu Santa Croce Bazilikası’nı gezmiş ve Giotto’nun freskleriyle süslü bazilikayı gördükten sonra kalp çarpıntısı ve halsizlik hissi yaşadığını yazmıştı. Rahatsızlık bu yüzden Stendhal sendromu olarak anılıyor.