Stres, hafıza kaybına neden oluyor!

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Stres, yaşlılıkta kısa süreli hafıza kaybına yol açabiliyor.

Yetişkinlikte stresli işe ya da hayat tarzına sahip kişilerin yaşlılıkta kısa süreli hafıza kaybına uğrama riskinin arttığı belirlendi.



ABD'deki Iowa Üniversitei'nden bilim adamlarının araştırması stres hormonu kortizol seviyesinin yüksek olmasıyla yaşlılıkta kısa süreli hafızada sorunların görülme riski arasında bağlantı bulunduğunu ortaya koydu. Bilim adamları bu hormonun uzun süre yüksek seviyede olmasının kısa süreli hafızadan sorumlu beynin prefrontal korteks bölümünü etkilediğini vurguladı.



Kısa süreli hafıza kaybının 65 yaş civarında ortaya çıktığını belirten bilim adamlarından Jason Radley, stres hormonunun beyni "aşındıran" bir mekanizmaya yol açtığına inandıklarını ifade etti. Daha önceki araştırmalar stresin beynin başka bölgelerini etkilediğini gösterse de ilk kez kortizolün prefrontal korteksle ilişkisi gözler önüne serildi.



Sonuçları "Journal of Neuroscience" dergisinde yayımlanan araştırma yaşlılarda kısa süreli hafıza kaybının önlenmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalara ışık tutuyor.