Stres migreni tetikliyor

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Migreni en sık uyaran faktörler açlık, yorgunluk, uykusuzluk ve stres...

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Somay, migren tipi baş ağrısını en sık uyaran faktörlerin açlık, yorgunluk, uykusuzluk ve stres olduğunu bildirdi.



Somay, migrenin görülme sıklığının Türkiye'de kadınlarda yüzde 22, erkeklerde ise yüzde 11 oranında olduğunu söyledi.



Başın belli bir bölgesinde daha sık olmak üzere sağ ve sol yarısında görülebilen rahatsızlığın, fiziksel aktiviteyle etkilendiğini belirten Somay, genellikle bulantı, kusma, ışıktan ve gürültüden rahatsız olma yakınmalarından en az birisinin migren tipi ağrıya eşlik ettiğini anlattı.



Somay, en sık "aurasız" ve "auralı" migren tipi baş ağrılarıyla karşılaşıldığını, auralı migren ağrısından önce geçici olarak ışık çakmaları, puslu görme, görme alanında daralma gibi görme bozukluğu belirtileriyle el ve kollarda uyuşma, karıncalanma gibi duysal belirtiler ve konuşma bozukluğu görülebildiğini vurgulayarak, "Migren baş ağrısını en sık uyaran faktörler açlık, yorgunluk, uykusuzluk ve strestir" dedi.



"Migren ağrısı tetikleyen yiyecekler tüketilmemeli"

Hormonal, hava ve iklim değişiklikleri ile bazı ilaç, tütün ve alkol kullanımının da migreni tetiklemede etkili olduğuna işaret eden Somay, "Migren ağrısını beyaz peynir, turşu ve salamura gıdalar gibi fermente yiyecekler, çikolata, kafein azlığı veya yoksunluğu, nitratlı yiyecekler, soğan, fıstık, narenciye gibi gıdalar tetikleyebilir" diye konuştu.



Somay, migren ağrısını uyaran gıdaların bilinmesi ve bunların tüketilmemesi gerektiğini dile getirerek, "Migren ağrıları başladığında karanlık, sessiz bir odada dinlenilmeli, uyunmalı ya da başın ağrıyan bölgesine buz uygulanmalıdır Ayrıca şiddetli ve sık ataklar yaşanıyorsa mutlaka nöroloji uzmanına başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.



(AA)