Şüpheci insanları bekleyen tehlike

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Kuşkucu biri misiniz? O halde bunamaya daha yakın olabilirsiniz!

Kuşkucu kişilerin bunamaya daha yatkın olduğu belirlendi.



Finlandiya'daki Kuopio Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırmasına ortalama 71 yaşındaki 1500'e yakın kişi katıldı.



10 yıl süren araştırmada gönüllüler, "Çoğu kişinin ilerlemek için yalan söylediğini düşünüyorum", "Hiç kimseye inanmamak daha güvenli" gibi cümlelere katılıp katılmadıklarını belirtti. Bu kişiler daha sonra hafıza testlerine tabi tutuldu.



Kuşkucuların bunama riskinin 3 kat daha fazla olduğu saptandı.



Bilim adamlarından Anna-Maija Tolppanen, sonuçların kişilerin hayat görüşü ve kişiliklerinin, sağlıklarını etkileyebileceğini gösterdiğini vurgulayarak, kuşkucu olmak gibi kişilik özelliklerinin bunamayı nasıl etkilediğinin anlaşılmasının, bunama riskini azaltma yöntemlerine ışık tutabileceğine dikkati çekti.



İlk kez kuşkuculuk ve bunama arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmanın sonuçları "Neurology" dergisinde yayımlandı.



