Tatil bitti, artık işe dönme zamanı, ama kendinizi hiç tatil yapmamış gibi mi hissediyorsunuz? Yoksa işe dönmek çok mu zor? İşte uzmanından işe dönüş sendromunun depresyona dönüşmemesi için öneriler...





Ramazan Bayramı gibi uzun tatil süreçlerinin ardından birçok çalışan iş yaşamına ve günlük rutin hayata uyum sağlamakta zorluk yaşıyor.Bu süreçte özellikle işini sevmeyen ya da depresyona meyilli kişilerde baş ağrısı, uykusuzluk, sindirim sistemi problemleri, iştahsızlık, odaklanma güçlüğü gibi sorunlar görülüyor. Acıbadem Mobil Sağlık Uzman Psikoloğu Melis Demircioğlu, Ramazan Bayramı sonrasında ortaya çıkacak olası uyum sorunlarını önlemek için izlenebilecek yöntemleri sıraladı.Yıllık izinlerin ve uzun bayram tatillerinin çalışanlar için anlamı büyük. Aylar süren yoğun, yorucu, birbirini tekrar eden günler sonrasında iş stresinden uzakta, bol bol eğlenme ve dinlenme fırsatı bulduğumuz tatil süreçleri fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak yenilenmemizi sağlasa da, tatil sonunda pek çok çalışan işe dönüşte uyum sorunları yaşıyor. Yapılan araştırmalar, çalışanların yüzde 50’sinin tatil dönüşü kendini iyi hissetmediğini ortaya koyuyor.Ramazan Bayramı gibi tatil süreçlerinin ardından iş yaşamına ve günlük rutin hayata yeniden uyum sağlama sürecinde sık olarak baş ağrısı, uykusuzluk, sindirim sistemi problemleri, iştahsızlık, sabahları yorgun uyanma, eklem ağrıları, odaklanma güçlüğü, kolay sinirlenme, tahammülsüzlük gibi sorunlar görülmekte. İşini sevmeyen, iş ortamı ve arkadaşları ile sorunları olan kişilerde ve kaygılı, depresyona meyilli kişilerde bu belirtiler daha sık görülüyor. Tatil dönüşü sendromundan hiç etkilenmeyen grup ise işkolikler. Bu kişiler yeniden kendilerini iyi hissettikleri ortama döndükleri için sorunsuz şekilde çalışma hayatlarına devam edebiliyorlar.Demircioğlu, Ramazan Bayramı tatili sonrasında ortaya çıkacak olası uyum sorunlarını önlemek için neler yapılabileceğini şöyle sıralıyor:Tatilden döner dönmez işe başlamak yerine bir iki gün önce dönerek şehir yaşantısına ve günlük aktivitelerinize uyum sağlamak için kendinize zaman tanıyın.İşyerindeki ilk haftanızın biraz zorlu geçebileceğini baştan kabul edin. Bu yaşayacağınız kaygının azalmasını sağlayacaktır.Dönüşte sizi bekleyen işler için panik yapmadan, strese girmeden yapacaklarınızı öncelik sırasına koyun ve işe acil olanlardan başlayın.Çalışma planınızı yaparken ilk hafta için biraz daha esnek bir programı tercih edin. Özellikle önemli toplantıları ya da görüşmeleri ilk günlerde yapmamaya özen gösterin.Tatilinizin kısa sürmesi ya da bir sonraki tatilin uzun zaman sonra olması gibi konulara takılmak yerine, dinlenmek ve zihninizi tazelemek için elinize bir fırsat geçtiği için mutlu olmaya ve bunun tadını çıkarmaya çalışın.Tatil dönüşündeki ilk haftanızda mesai bitiminde doğrudan eve gitmek yerine sevdiklerinizle bir araya gelmek, tiyatroya ya da sinemaya gitmek gibi hoşlanacağınız aktivitelerde bulunmak, günlük rutinlerinize uyumunuzda yumuşak bir geçiş sağlayacaktır.Tatilde yaşadığınız mutluluk hissini tatil sonrası da sürdürmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri spor yapmaktır. Spor ya da düzenli egzersiz yaparak vücudunuzda beynin haz merkezleri ile doğrudan bağlantılı olan endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayabilirsiniz. Endorfin kendinizi daha mutlu ve daha iyi hissetmenizi sağlar.Tatil dönüşü hissettiğiniz adaptasyon sorunu, sürekli devam eden depresif bir ruh haline dönüşmeye başlarsa bu gerçek bir depresyonu düşündürebilir. Böyle bir durum fark ederseniz geciktirmeden bir uzman görüşüne başvurmak ve gerekirse psikoterapi desteği almak faydalı olacaktır.