Uyku saatiniz sizi ele veriyor!

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'Baykuş' musunuz, 'tarlakuşu' mu? Uyku saatiniz hile ve aldatmaya yatkınlığınızı ele veriyor!

Günün erken saatlerinde daha uyanık olan "sabah insanlarının" gece saatlerinde hile ve aldatmaya daha yatkın olduğu ileri sürüldü.



Psikologlar erken kalkan "tarlakuşları" ve gece geç yatan "baykuşlar" arasında dürüstlüğün günün saatlerine bağlı olarak farklı düzeylerde olduğunu buldu.



Tarlakuşu mu baykuş mu?

ABD'de yapılan bir araştırmada, bireylerin uyku düzeniyle dürüstlük düzeyi arasında bağlantı olduğu sonucuna ulaşıldı.



BBC'nin haberine göre, Amerikalı psikologlar tarafından yapılan çalışmada, erken kalkmaya eğilimli "sabah insanları" yani "tarlakuşları" ile gece uyumamaya eğilimli "gece insanları" yani "baykuş"ların günün farklı zamanlarında farklı dürüstlük seviyeleri sergilediği ortaya çıktı.



Yaklaşık 200 kişinin davranışlarının incelendiği araştırmada, denekler dürüstlüklerinin ölçüldüğünü fark etmeden çeşitli testlere ve sorgulamalara tabi tutuldu. Çalışmada, "sabah insanları" erken saatlerde daha dürüst davranışlar sergilerken, kimilerince "baykuş" olarak adlandırılan "gece insanları"nın geç saatlerde daha dürüst olma eğilimine girdiği tespit edildi.



Johns Hopkins, Washington, Georgetown ve Harvard gibi önde gelen Amerikan üniversitelerinde görevli akademisyenlerin yürüttüğü araştırmanın, özellikle vardiyalı çalışanlar ya da ciddi kararlar ve dürüstlüğe dayanan işler yapan kişiler açısından önemli sonuçları olduğu düşünülüyor.



Araştırmacılar, "sabah insanları"nın geceleri etik olmayan davranışlar sergilemeye daha eğilimli olabileceğine, bu nedenle geceleri daha enerjik ve dürüst olan "baykuşların" geç saatte çalışmasının daha uygun olacağına işaret ediyor.