Vücudunuzu beğenmiyor musunuz? İşte vücudunuzla barışmanın 9 yolu

Herkesin ergenliğinde vücuduyla ilgili yaşadığı problemleri vardır. Bunlar sivilcelerden kurtulmak, daha ince bir bele sahip olmak veya daha pürüzsüz bir tene sahip olmak gibi kaygılar olabilir. Televizyon reklamlarındaki süper modeller ise bu dönemdeki genç kızlara adeta idol gibi görünürler. Aldıkları kremler, gittikleri güzellik merkezleri ve yaptıkları makyajlarla tıpkı onlar gibi görüneceklerini zannederler. Böylece bu bir döngü haline gelir; ne yaparlarsa yapsınlar yeterince iyi, yeterince güzel hissetmezler. Oysa olması gereken vücudunuza güvenmek ve olduğunuz halinizle zaten çok güzel olduğunuzu benimsemektir. Gelin bunu nasıl başarabileceğinize bakalım!

VÜCUDUNUZLA BARIŞMANIN 9 YOLU

SİZİ SİNİR EDEN, SİZİ TETİKLEYEN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI TAKİP ETMEYİN

Vücudunuzla barışma hedefindeyseniz bunun için destekleyici bir ortam yaratmak önemlidir. Sosyal medya detoksu yapmak (yani sosyal medya hesaplarınızı bir süreliğine dondurmak) bunun için harika bir başlangıçtır. Sonuçta sosyal medyayı daha kolay bir iletişim kanalı, enteresan fikirler ve bazı konularda ilham almak için kullanıyorsunuz ama bir hesap sizi rahatsız ediyor, sizin rekabetçi yanınızı ortaya çıkarıp sizi kendiniz hakkında tereddütlere düşürüyorsa o hesabı takipten derhal çıkmalısınız.

ÖLÇÜLERDEN KURTULUN

Ölçekleri bırakın. Kilonuz inip çıkacaktır hatta belki de saatler içinde değişim gösterecektir. Aslında olması gereken de budur, kilonuz değişim gösteren bir sayıdır. Hormonlarınıza, tuz alımınıza, kadınlarda regl takvimine ve benzeri etkenlere bağlıdır. Vücudunuzda ne kadar mutlu ve özgüvenli olduğunuza odaklanın, ölçeklere değil!

KENDİ EŞSİZ VÜCUDUNUZU TANIYIN VE KABULLENİN

Herkesin vücudu birbirinden farklıdır. Vücudunuzun kendinize özgü ve eşsiz olduğunu anlamak önemlidir. Vücudunuzu fizyolojik olarak imkansız bir şekle sokmak yerine vücudunuzun doğal halini tanıyın ve vücudunuza özen gösterin.

KENDİNİZİ TANIYIN

Çoğu zaman görünüşümüze kafayı takarız. Bunun yerine, kendinizi tanımaya vakit ayırın. Hangi kitapları seversin? Senin için önemli olan nedir? İçinizi aydınlatan şeyler nelerdir? Kısacası kendinizin kim olduğunu keşfedin.

VÜCUDUMUZUN NASIL GÖRÜNDÜĞÜNE DEĞİL, NELER YAPABİLECEĞİNE BAKIN

Odağımızı, bedenlerimizin yapmamıza izin verdiği şeylere çevirdiğimizde bedenlerimize karşı takdir besleriz. Vücudunuz için takdir çizelgesi tutun. Her gün vücudunuzda takdir ettiğiniz bir şeyi yazın. Mesela, ‘’Bugün o dik yokuşu tırmanmama izin verdiği için bacaklarıma teşekkür ederim.’’

SİZİ ENERJİK HİSSETİREN KIYAFETLER GİYİNİN

Kendinizi güvende, güçlü ve seksi hissedeceğiniz giysiler giymeniz önemlidir. Eğer giydiğiniz şey teninizi rahatsız ediyorsa veya içinde mutlu değilseniz kötü hissedebilirsiniz.

KEYİF ALDIĞINIZ HAREKETLE BEDENİNİZE BAĞLANIN

Hareket, vücudunuzla bağlantı kurmanızı sağlar. Vücudunuzla bağlantı kurduğunuzda ise, ona önem vermeye, onunla ilgilenmeye başlarsınız. Fakat bunu gerçekten keyif aldığınız bir eylem seçtiğinizde yapabilirsiniz. Favori aktiviteniz yoksa, yürüyüşe çıkmak bile olsa size cazip gelecek yeni şeyleri deneyin.

BİRÇOK FARKLI VÜCUT TİPİ OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Tüm vücut tiplerini düşünmeye başladığınızda ufkunuz genişler. Bedenler birçok farklı şekilde, boyutta, renkte ve yaşlarda olabilirler. Hepsi de gerçek, hepsi de günlük yaşamda vardır!

AİLE BİREYLERİNİZE VE YAKIN ARKADAŞLARINIZA SİZİ SEVME NEDENLERİNİ SORUN

Bu soruyu herhangi birine sorduğunuzda kimsenin cevabı kaslarınız, belinizin inceliği veya cildinizin güzelliği olmayacaktır. Şefkatiniz, nezaketiniz ve ilginiz hakkında konuşacaklardır. Yani sizi asıl siz yapan şeyler hakkında! Unutmayın ki fiziksel bir varlıktan çok daha fazlasısınız...

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