Yalnız ve mutlu kadın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Yalnız mısınız? Sahilde çekilen aşk selfie’leri, kumların üzerine yazılıp kalp içine alınan isim fotoğrafları, romantik akşam yemeği yiyen çiftler, el ele yürüyüşe çıkan sevgililer... Canınızı sıkmasınlar. Siz de mutlu bir yaz geçirebilirsiniz.

Yazı: Sinem Gürleyük



Kim demiş yaz yalnız geçmez diye! Güneşin, doğanın renklerinin tadı yalnızken de çıkarılır. İlla romantik bir tatil geçirmek zorunda değiliz ya! İlla her bahar aşık olmak zorunda da değiliz. Olursa itirazımız yok elbette ama olmuyorsa da kendinizi aile tatillerine hapsetmeye gerek yok. Çevrenizdeki tüm arkadaşlarınız evliyse ya da hepsinin sevgilisi varsa, yalnız da tatil yapabilirsiniz. Önce çevrenizdeki ‘yalnızsa mutsuzdur’ düşüncesiyle yaşayan insanlardan kurtulun. Tamam, belki hepsinden kurtulmak zor olabilir, o halde onları duymazdan gelmeyi deneyin. Onlara dert anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zor olacak çünkü. Siz her ne kadar ‘yok kardeşim ben böyle iyiyim, keyfim yerinde’ deseniz de onlar içlerinden ‘ah canım yazık ya’ diye düşünüp, her seferinde keyfinizi kaçıracak. Ne de olsa, yalnız olmanın keyfini bilmeyen, hayatta tek başına ayakta durmayı öğrenememiş insanlar için yalnızlık gerçek bir kabus.



Arkadaş kurbanı olmayın

Bir grup kadın vardır ki, onlar için iki ay sevgilisiz yaşamak ciddi bir bunalım nedenidir. Olur da yalnız kaldı diye böyle bir kadınla tatile çıkmaya kalkarsanız, vay halinize. ‘Bak görüyor musun birlikte ne güzel yüzüyorlar’, ‘Biz neden yalnızız’, ‘Bu adamın bu kızla ne işi var’ gibi cümlelerin yanı sıra, sahile inmek için üç saat hazırlanacağı için, tatil yerine kendinizi kabusta bulabilirsiniz. Üstelik kendinizi ilk ilgi gösteren adam ve garip arkadaşlarıyla birlikte yemek masasında bulabilirsiniz. Elbette iyi vakit de geçirebilirsiniz ama adamların birer ‘playboy’ ya da ‘apaçi’ olmadığını asla bilemezsiniz. Kendinizi poker masasında ‘flush royal’ gelecek diye beklerken, kasaya karşı yenilirken bulmanız olası.