Yaş ilerledikçe depresyon riski artıyor

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Toplumda depresyon yaygınlığı ortalama yüzde 5-8 iken yaşlı nüfusta bu oran yüzde 15'e kadar çıkıyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Erkan Berksun, "Toplumda depresyon yaygınlığını ortalama yüzde 5-8 iken yaşlı nüfusta bu oran yüzde 15'e kadar çıkmaktadır" dedi.



Prof. Dr. Berksun, yaptığı açıklamada, yaşlılıkta görülen en önemli psikiyatrik bozuklukların depresyon ve bunama olduğunu söyledi.



Yaşlılarda depresyonun gençlere oranla iki kat fazla olduğunu dile getiren Berksun, "Toplumda depresyon yaygınlığı ortalama yüzde 5-8 iken yaşlı nüfusta bu oran yüzde 15'e kadar çıkmaktadır. Bedensel bir hastalığı olan yaşlılarda ağır depresyon oranı çok daha yükselmekte, yüzde 25'e ulaşmaktadır" diye konuştu.



Berksun, yaş ilerledikçe bedensel hastalıkların oranının da hızla arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Depresyon söz konusu olduğunda bakımevlerindeki yaşlıların durumunu da dikkate almak durumundayız. Bakımevlerinde kalan yaşlılarda depresyon oranının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ağır depresyon oranı yüzde 40'a kadar çıkar. Giderek bakımevlerinin sayısı ve kullanımının arttığı düşünülürse bu durum da önemli toplumsal bir sorun olmaya adaydır."



"İntihar riskine dikkat"

İntihar riskinin son yıllarda yaş ilerledikçe yükseldiğine işaret eden Berksun, "Sosyal desteği zayıf, yalnız ve yaşlı insanlarda depresyon, intihar riski açısından dikkatle ele alınmalıdır. Bu meselenin çözümünde toplumda kuşaklar arası dayanışmanın artırılması için çalışmalar yapmak çok önem arz etmektedir. İnsanların bu konuda duyarlılığı arttırılmalı yaşlı nüfus yalnızlığa itilmemelidir" ifadesini kullandı.



Prof. Dr. Berksun, bunamanın da önemli psikiyatri bozukluğu olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de 400 bini aşan sayıda Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir. Bunların yanı sıra akıl karışıklığı, zamanı, günü, tarihi, geceyi gündüzü şaşırma, davranışma şeklinde aniden çıkan tablolar da aile yakınlarını korkutan sorunlardır. Yaşanan rahatsızlıklarda gecikmeden tedaviye başlamak önemlidir" şeklinde konuştu.