Yüklerinizden kurtulun!

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Bahar ayları, yükümüzü hafifletmek ve hayatımızı düzene koymak için en ideal zaman!

Kompulsif biriktirme yani biriktirme hastalığı her 50 kişiden birinde görülüyor. Bu davranış, genellikle ergenlik dönemlerinde başlıyor. Ancak tedaviye başvurma yaş ortalaması 50’yi bulabiliyor. Peki, içimizdeki biriktirme isteği neden oluşuyor? Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden Psikolog Dr. Burcu Sevim, bu takıntılı durumu aydınlattı.

Daha az sahip olun, daha çok hissedin

Bir şekilde çok fazla eşyayı atmayarak, saklayarak yaşamına devam eden kişilerin de sayısının bir hayli yüksek. Eşyalara yüklenen duygusal anlamlar, hatırlamak için bu eşyalara ihtiyaç duyulması, yaşanacağı düşünülen kayıp hissinden kaçınmak, bu eşyalara verilen önem ve saklamakla ilgili sorumluluk, yine gereksiz biriktirmelere yol açıyor. Kimi durumlarda aşırı sorumluluk duygusu nedeniyle eşyaları atmak suçluluk, utanç, öfke, korku gibi olumsuz duyguları da uyandırabiliyor. Bunun için yapmanız gereken daha az sahip olup, daha çok hissetmek. Yüklerden kurtulmanın anahtarı daha az alınan ama bilinçli yapılan seçimlerde yatıyor. Eşya biriktirmek sadece bir zaman kaybı değil, bizi yapmak istediğimiz şeylerden de alıkoyan bir davranış.

