Yüzyılın rahatsızlığı: Marka bağımlılığı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sizin için de markalar artık bir ürünün ismi olmaktan çıkıp, ayrılmaz bir parçanız haline geldiyse, dikkat edin siz de bir marka bağımlısı olmuş olabilirsiniz!

Yazı: Ece Baban

Tüketimin gereksinimlerimizi karşıladığı bir eylem olmaktan çıkıp, ihtiyacın kendisi olmasıyla birlikte, insanların alışveriş anlayışları da değişti. Markalar kendilerine sadık tüketiciler oluşturmak için, vaatlerini giderek yükseltirken, tüketicilere ‘kendi markalarını’ kullandıkları zaman hayallerindeki insana dönüşebilecekleri mesajını verdiler. Kullandıkları markalar ile hayallerindeki dünyanın kapılarını araladılar. Marka toplulukları oluşturup, aynı markayı kullananların birbiriyle etkileşime geçip, deneyimlerini paylaşmalarını sağladılar. Sonuç olarak da markalar bireylerin kendilerini onlarsız eksik hissettiği, bağlılıktan çok bağımlılık yaratan bir takıntı haline geldi. Peki bu durumdan kurtulma yolları neler? International Hospital doktorlarından Psikolog Ferahim Yeşilyurt, marka bağımlılığının tehlikeli boyutlarını anlattı…

