Zamanı siz yönetin!

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Dakikaları yakalamak zor; akrep ve yelkovanın arkasından sürekli koşuyoruz ama sonuç hep aynı: Yetişemiyoruz! Artık bunu çözmenin bir formülü olmalı...

Yazı: Deniz Gürlek



Belli bir yaşa gelmiş insanların çoğu ‘şimdiki aklım olsaydı’ diye başlayan cümleler kuruyor. Çünkü Madam Bovary misali bir memnuniyetsizlik hissiyle boğuşuyorlar. Zamanında yapılmayan şeyler pişmanlığa dönüşüyor! Zihnin bir köşesinde duran ‘zamanı geriye sarabilseydim keşke, neler yapmazdım ki’ düşüncesi ise mutsuzluğa ve yetersiz hissetmeye neden oluyor. Bunun sebebi zaman yönetimi yapmamış olmak. Hadi düşünün, siz son zamanlarda neleri ertelediniz hayatta?



Zaman yönetimi nedir?

İş yerlerinde verimliliği artırmak için kullanılan bir terim olsa da ‘hayatımızın verimini’ artırmak için de uygulamamız gerekenlerin bütünü aslında zaman yönetimi. Sizin de çevrenizde sürekli zamansızlıktan, yapmak istediği şeyler için zaman bulamamaktan yakınan insanlar var değil mi? Ve hadi itiraf edin, siz de bunu sık yapıyorsunuz… Oysa sorun zamansızlık değil, zamanı iyi kullanamamak!



Ertelemeyi bırakın!

Zamanın en büyük düşmanı ertelemek. Birçok insan psikolojik ve çevresel faktörlerden dolayı yapacakları işleri sürekli erteliyor, bu da amaçlarına ulaşmalarını engelliyor. Kendinize sürekli bahaneler bulmaktan vazgeçin. Bir işi zamanında tamamlamak, sevdiğiniz şeyleri yapmanız için zaman yaratmış olduğunuz anlamına geliyor. “Yarın yapsam bir şey olmaz”, “Herkes geç kalıyor zaten”, “15 dakika daha uyuyayım” gibi oyalayıcı cümleler kurmaktan vazgeçin. Ertelemenin en önemli sebebi korku ve kaygılar. Bir işi gerçekleştirmek konusunda korkularınız olduğunda, onu yaşantınızdan uzak tutmaya çalışırsınız. Oysa kaygılar çoğu zaman kafanızın içinde kurduğunuz illüzyonlar ve onları kendiniz yaratıyorsunuz. ‘Nasıl olsa başaramayacağım, öyleyse çabalamama gerek yok’ diye düşündüğünüzde; erteleyerek o olaydan kaçmayı başarmış oluyorsunuz. Korku ve kaygılarınızdan kurtulmak ve ertelemeyi bırakmak için öncelikle güçlü ve zayıf yanlarınızı tanıyın. Güçsüzlüklerinizle yüzleşin. Bir işle uğraşırken mümkün olduğunca dikkatinizi dağıtacak aktivitelerden uzak durun. Kendinize değer verin ve yapamayacağınız hiçbir şey olmadığını unutmayın!



Düzenli olun!

Etrafa saçılmış saniyelerinizi toplamak için çok geç değil! İşe hayatınızı ve yaşam alanlarınızı düzenlemekle başlayabilirsiniz. Şimdi ofis masanızı, odanızı, ajandanıza birikmiş randevularınızı düzenlemeye ne dersiniz? Düzenlenmiş bir hayat; kazanılmış günler, hatta haftalar demek! Çalışma masanızda yalnızca o gün yapacağınız işi bulundurun. İşi bitirdiğinizde kendinize kısa bir mola verin ve ertesi gün yapacaklarınızı programlayın. Daha fazlası için kendinizi zorlamayın. Başladığınız işi bitirmekte ısrarcı ve kararlı olmalısınız. Yarım kalmış işler düzensiz bir hayatın göstergesi. Her bıraktığınız yarım iş, diğer günler için daha fazla zorluk demek. Çalışmalarınız sonucu kendinizi ödüllendirmeyi de unutmayın. Motivasyon, zaman yönetiminde en önemli kozunuz.





