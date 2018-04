Hep aynı yerde saydığınızı mı düşünüyorsunuz? Görünmez bağlar sizi hep aynı kısır döngünün içine mi çekiyor? Şapka Eğitim Danışmanlık’ta ‘Hayatının Direksiyonuna Geç’ eğitimini veren Kemal İslamoğlu, zihinsel ve duygusal blokajları yok etmenin formüllerini anlatıyor.









Yazı: Mürsel ÇavuşBoğazıma dayanmış ok yüzünden önce yüzümü, sonra tüm vücudumu sıcak basmıştı. Boğazıma battığında nasıl bir ölümle karşı karşıya gelebileceğimi canlandırabiliyordum gözümde!“Ellerimle bile kıramayacağım kadar sağlam oku boğazımla nasıl kırabilirim ki?” diye sordum cılız bir sesle… İç sesim ise, “İşte! Kurduğun cümleyle kendine nasıl blokaj yarattığını gör” diye söyleniyordu. Adam; “Hadi it ve kır onu!” dedi; “Yapabilirsin, hadi… hadi…”Bir sınıftaydık. Gözler bana çevrilmişti. Kıramazsam korkaktım. Başarısızdım. Ama işte boğazımla duvar arasına sıkışmış bu okun yarattığı ölüm korkusu…Kemal İslamoğlu beş dakika önce başka bir oku boğazıyla duvar arasına sıkıştırmış ve tek hamlede kırmıştı. “Neden o yapıyorsa ben de yaparım diye düşünmüyorsun?” dedi ve tek satırlık bir bilgi ekledi yaşadıklarımıza; “Boğazının dayanıklılığı o okun üç katı!”Yani ok boğazıma batamazdı, artık güvenli bölgedeydim ve yüklendim. Ok üç parçaya ayrıldı, öyle kolay dağıldı ki, şaşırdım. Oysa ilk denememde, yani korkuyorken, önümde bir dağ, çelik bir duvar, aşılmaz bir engel gibiydi.“İşte” dedi İslamoğlu, “Biz reel korkulardan dolayı koymuyoruz blokajları, hayali blokajlar yaratıyoruz kendimize ve onların esiri olarak küçük alanlara kapatıyoruz kendimizi, günlük rutinlere… Gerçek potansiyelimizin çok altında yaşıyoruz.”Kemal İslamoğlu’nun verdiği eğitimin adı ‘Hayatının Direksiyonuna Geç’. Amaç zihinsel ve duygusal blokajlarımızı ortadan kaldırmak. Hedeflerimize ulaşmamızı engelleyen durumların nasıl çözülmesi gerektiğini anlatmak.İslamoğlu tahtaya yöneldi. Büyük puntolarla ‘KURBAN’ yazdı; “Dedem zengin olsaydı, piyango bana vursaydı, babam destek çıksaydı ben şimdi neler yapardım diyerek hayatını kurban olarak geçirenlerin sayısı ne kadar çok biliyor musunuz? Yüzde 95!”Peki ben 0 yüzde 95’in içinde miydim? Zaman zaman kim kurban rolüne bürünmüyor ki?“Kurban seviyesinde olanlar, suçlama ve savunma kısır döngüsünde yaşar. Genellikle korku, nefret, öfke gibi negatif duyguların esiri olduklarından, kendilerini hırçın, saldırgan, şüpheci ya da eleştiren davranışlar içinde bulurlar. Kurbanlar anlaşılamadıklarına yanar. Bir anlaşılsalar dertleri bitecek sanırsınız. Sürekli oturdukları yerde bir kurtarıcı, beyaz atlı prens beklerler. Oysa önce kendilerini anlamaları gerekir! Kurbanlar Pavlov’un köpekleri gibi otomatik pilotta hayatlarını yaşar ve hep aynı olaylara aynı tepkileri verir.”Sonra ikinci kelimeyi yazdı: ‘GÜÇLENME’! “Güçlenme seviyesindeki insanlar farkındalık yaşıyor. Hayatlarında yolunda gitmeyen taraflar olduğunu görüyorlar. Bunu değiştirmek için çaba harcamaları gerektiğini biliyorlar. Çözüm ve yöntem arıyor, ‘mana’ buldukları her şeyden besleniyorlar.”Üçüncü sırada ‘TEVEKKÜL/TESLİMİYET’; “Bu seviyedekiler, kabullenmeyi başaranlar. Savrulmuyorlar. Ne kendilerini ne de başkalarını suçluyorlar. Ellerinden geleni yaptıktan sonra olanın hayırlı olduğunu biliyorlar. Kendinizde ya da başkasında tevekkül gözlemliyorsanız o anda orada gelecek inşa ediliyor demektir!”Son aşama; ‘İLHAM İLE AKSİYON’... “Bu seviyedeki insanlar, arınmışlardır. Hayatın içinde adeta akıyorlar. Cesaretle ve güvenle varoluşlarını deneyimliyorlar. Her şeyi keyif içinde yapıyor ve istedikleri her şeyi elde ediyorlar.”Kurban, beyaz atlı prens ve yargıç... James Bond bir kötü adam (yargıç rolü) tarafından ‘kurban’ pozisyonuna düşürülür. Hikaye ilerler ve birilerinin (beyaz atlı prens) yardımı ile James Bond ‘kurban’ olmaktan çıkar ve ‘yargıç’ olur. Böylece karşısındaki kötü adam ‘kurban’a dönüşür. Kurban olmaktansa diğer rollerde olmak daha mı iyi? “Hayır” diyor İslamoğlu; “Bu üç rolde de ciddi sorun var. Rollerden hangisinde olursak olalım, orada yanlışlık olduğunu bilmeliyiz. Bilinçaltımızda oynanan bir oyunun içinde kalıyoruz bu süreçte... Güçlü ya da şanslı olanın kazandığı bu oyunda kaldığımız sürece aynı kısır döngüdeyiz.”Peki bu durumda doğru rol dağılımı nasıl olacak? Biz hangi üçgenin içinde sağlıklı ve mutlu bir hayat süreceğiz?