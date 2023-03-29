Sahurda neler yenebilir? Neler yenmemeli? Sahurda susatmayan yiyecekler neler?

Oruç tutanların önem verdiği konuların başında sağlıklı ve pratik bir sahur menüsü hazırlamak geliyor. Sahurda yenen besinler gün içerisinde açlık ve susuzluk durumunu belirliyor. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Gençyürek Yılmaz sahurda yenmesi gereken yiyecek ve içeceklerden bahsetti.

Sahurda neler yenilir?

Sahurda tüm besin gruplarını içeren dengeli bir kahvaltı tabağı önermekteyim. Protein için yumurta, az yağlı ve az tuzlu peynir çeşitleri; Karbonhidrat için tam buğday/çavdar/karabuğday ekmeği/yulaf ezmesi tercih edilebilir. Marul roka gibi taze yeşilliklerden oluşan bir salata tabağı ile çilek/elma gibi glisemik indeksi düşük taze meyveler, avokado, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ olarak tüketilen kaliteli yağ kaynakları, tokluk sağlayıcı ve enerji verici özelliği ile kuru hurma ile ayran/kefir/ev yoğurdu gibi mineral kaynakları sahur sofralarımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

Sahurda neler yenmemeli?

Kızartmalar, yağlı tencere yemekleri ve iftardan kalan ağır yemekler, asitli içecekler, pastırma, sosis, sucuk gibi işlenmiş besinler, turşu ve zeytin gibi salamura besinler, şalgam suyu, beyaz un ile kızartılarak yapılmış hamur işi yiyecekler, acı ve aşırı baharatlı yiyecekler, çok yağlı ve kaymaklı süt ürünleri sahur sofralarında yer almamalı. Bu besinler tuz içeriklerinden dolayı vücudun su ihtiyacını artırıp gün içerisinde susuzluk çekmeye neden olabilirler hem de birçok mide problemini tetikleyebilirler. Aynı zamanda kahve de sahur da tüketilmemesi gereken içecekler arasındadır; vücuttan su atılımına sebep olarak gün içerisindeki su ihtiyacını artırır.

Sahurda tok tutan susatmayan yiyecekler nelerdir?

Fındık/badem/ceviz/kabak çekirdeği ile desteklenmiş mevsim yeşillikleri. Az yağlı ve az tuzlu süt ürünleri.

Tam buğday/çavdar/karabuğday/yulaf gibi kaliteli lif içeren ve glisemik indeksi düşük olan karbonhidratlar.

Avokado.

Ayran/yoğurt/kefir gibi besinler tokluk süresini uzatan aynı zamanda susuzluğa yol açmayan besinlerdir.

Sahurda susatmayan içecekler nelerdir?

Sahurda susuzluğa iyi gelip en çok önerdiğim içecekler; Ev yoğurdu ile yapılmış ayran/kefir/az yağlı veya laktozsuz süt ürünleri ile şekersiz yapılmış komposto veya hoşaf çeşitleri.