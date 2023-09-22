Şeker hastaları için 5 düşük şekerli meyve

Diyabet tedavisi gören kişilerin şeker içeriğinden dolayı meyvelerden uzak durmaları gerektiği yaygın bir inanıştır. Yüksek şekerli meyvelerin kan şekeri seviyelerinde ani yükselişlere yol açabileceği doğru olsa da bu, tüm meyvelere genel bir yasak getirileceği anlamına gelmez. Meyveler zengin miktarda temel vitamin, mineral ve lif sunar ve diyabet yönetimi için güvenli olan düşük şekerli meyveler kategorisi de vardır. Böylece şeker hastaları, sağlıklarından ödün vermeden, beslenme ve şeker kontrolü arasında bir denge kurarak meyvelerin faydalarından yararlanmaya devam edebilir.

ŞEKER HASTALARI İÇİN AZ ŞEKERLİ 5 MEYVE

1. Kırmızı meyveler

Çilek, yaban mersini ve ahududu gibi meyveler sadece lezzetli değil aynı zamanda son derece düşük şekerlidir. Antioksidanlar, lif ve vitaminler açısından zengindirler. Ayrıca düşük karbonhidrat içerirler ve düşük glisemik indekse sahiptirler, bu da onları diyabetli bireyler için ideal bir seçim haline getirir. Meyveleri yoğurda, yulaf ezmesine, smoothie'lere ekleyerek veya sadece atıştırmalık olarak çeşitli şekillerde yiyebilirsiniz. Ayrıca kan şekeri seviyelerinde ani bir yükselişe neden olmadan tatlı isteğinizi gidermenize yardımcı olabilirler.

2. Elmalar

Elmalar en çok tüketilen meyvelerden biridir ve doğal tatlılığıyla bilinir. Ancak diğer birçok meyveyle karşılaştırıldığında şeker oranı nispeten düşüktür. Kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olan şekerin sindirimini ve emilimini yavaşlatabilen çözünür lif içerirler. Daha ne? Elmalar düşük glisemik indeksli (GI) bir meyvedir, yani kan şekeri seviyeleri üzerinde minimum etkiye sahiptirler. Lif içeriğinden yararlanmak için elma suyu veya elma püresi yerine bütün elmaları seçin.

3. Armutlar

Armut şeker hastaları için ideal bir meyvedir. Çözünür lif, vitamin ve mineraller içerirler ve şekeri düşüktür, bu da kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca düşük glisemik indeksleri vardır ve tatmin edici olabilirler, bu da şeker isteğinizi kontrol edebilir. Armutun lif içeriği şeker emilimini yavaşlatır, tokluk hissini artırır ve kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Armutları meyve salatasının bir parçası olarak taze olarak yiyebilir veya tatlıya ekleyebilirsiniz.

4. Nar

Nar, düşük glisemik indeks (GI) ve glisemik yük (GL) içerir, bu da glikoz düzeyi yüksek olan kişiler için faydalıdır. Şeker oranının düşük olmasının yanı sıra antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından da zengin bir kaynaktır; bunların tümü insülin direncini azaltmaya yardımcı olur. Nar suyunu şeker ilave etmeden ölçülü olarak içebilir veya nar taneleri de yiyebilirsiniz.

5. Portakal

Portakal, bütün meyveler olarak ölçülü olarak tüketildiğinde diyabet dostu bir diyetin parçası olabilir. İyi bir C vitamini, lif ve antioksidan kaynağıdırlar. Şeker içeriği düşük olsa da doğal şeker içeriğinden dolayı porsiyon boyutlarına dikkat etmek önemlidir. Portakalı atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz gibi, salatalarınıza ve meyve kaselerinize de ekleyebilirsiniz. Keskin ve canlandırıcı lezzetleri onları diyabetli insanlar arasında popüler bir seçim haline getiriyor.