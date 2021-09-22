Kekik ve kekik çayı faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir?

Latince ismi ile “thymus vulgaris”; hem yemeklerde lezzeti artırmak için hem de alternatif tıpta şifa amacıyla kullanılmaktadır. K vitamini ve demir gibi bazı vitamin ve mineraller açısından da zengin bir kaynaktır. Taze olarak kullanılabildiği gibi; kurutularak veya yağ formunda da aromaterapide kullanılabilir. Cilt problemlerinden bağırsak enfeksiyonlarına; antioksidan, mikrop ve iltihaplanma karşıtı özellikleri ile pek çok şeyin tedavisinde kullanılabilir. Peki, kekik ve kekik çayının faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Diyetisyen Mevhibe Erkek anlatıyor... (Bu makalenin ardından melisa çayının faydaları nelerdir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

KEKİK VE KEKİK ÇAYI FAYDALARI

Diyetisyen Mevhibe Erkek, kekik çayı faydalarını şöyle sıralıyor:

Soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, bronşit, bademcik iltihabı, öksürük ve solunum yollarındaki diğer hastalıkları iyileştirmede kullanılan kekik, göğüs enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılır.

İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde etkilidir.

İçerdiği yağ asitleri bağışıklık sistemini güçlendirmede önemlidir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğunun giderilmesinde olumlu etkisi vardır.

Ağız kokusunu gidermede etkilidir.

İshal ya da adet kramplarını azaltmada kullanılabilir.

Aromaterapide sıklıkla kullanılan kekik yağı; kaygı ve endişeyi azaltarak stres seviyelerini düzenler.

Antioksidan içeriğinin zengin olmasının yanı sıra sindirimi kolaylaştıran ve tokluğu artırmada yardımcı olan iyi bir lif kaynağıdır.

Yağ formu da mikrop öldürücü olarak kullanılmaktadır.

Çay formu ise diğer bitki çayları gibi demleme yöntemi ile kullanılabilir. Sıcak suya kekik yapraklarını atıp 5 dk kadar beklettikten sonra içilebilir. Bazı bakteriyel, virüs ve parazit enfeksiyonlarında tedavi edici özelliği olan bitkisel bileşikler içerir.

Kekik ve çayının faydaları oldukça fazla. Dolayısıyla yaralarından en iyi faydayı almak için hem yemeklerimize lezzet artırıcı olarak, hem de çayını ara öğünlerimizde tüketmek için birçok sebebimiz oldu.

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