Soğuk terleme neden olur? Nasıl geçer? Soğuk terleme hakkında 5 soru cevap

Terlemek, vücudun toksinleri atma ve serinletme mekanizması. Sıcak terleme ve soğuk terleme olmak üzere ikiye ayrılır. Soğuk terlemelere çeşitli farklı durumlar neden olabilir. Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Betül Mercan, soğuk terlemeye dair merak edilenleri anlattı.

Soğuk terleme nedir?

Soğuk terleme, vücudunuzun soğuğa maruz kaldığında veya aniden bir korku veya endişe hissettiğinizde meydana gelen bir fizyolojik tepkidir. Bu durum, ter bezlerinizin aktivitesini artırarak vücut sıcaklığını düzenlemeyi amaçlar.

Soğuk terlemenin nedenleri

Soğuğa Maruz Kalma: Soğuk hava koşulları, vücudu ısı kaybına karşı korumak için soğuk terlemeye yol açabilir. Vücut, vücut sıcaklığını korumak ve soğuktan korunmak için terlemeyi artırır.

Soğuk hava koşulları, vücudu ısı kaybına karşı korumak için soğuk terlemeye yol açabilir. Vücut, vücut sıcaklığını korumak ve soğuktan korunmak için terlemeyi artırır. Stres ve Anksiyete: Aniden yaşanan stres, korku veya endişe durumlarında, vücut "savaş veya kaç" tepkisi verir. Bu durumda, adrenal bezler kortizol ve adrenalin gibi hormonları serbest bırakır. Bu hormonlar ter bezlerini uyararak soğuk terlemeye yol açar.

Aniden yaşanan stres, korku veya endişe durumlarında, vücut "savaş veya kaç" tepkisi verir. Bu durumda, adrenal bezler kortizol ve adrenalin gibi hormonları serbest bırakır. Bu hormonlar ter bezlerini uyararak soğuk terlemeye yol açar. Fiziksel Aktivite: Yoğun fiziksel aktiviteler sırasında vücut sıcaklığı yükselir. Bu da terlemenin artmasına neden olabilir ancak bu terleme genellikle sıcak terleme olarak adlandırılır.

Yoğun fiziksel aktiviteler sırasında vücut sıcaklığı yükselir. Bu da terlemenin artmasına neden olabilir ancak bu terleme genellikle sıcak terleme olarak adlandırılır. Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar, vücut sıcaklığını artırarak soğuk terlemeye yol açabilir.

Bazı enfeksiyonlar, özellikle grip veya soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonlar, vücut sıcaklığını artırarak soğuk terlemeye yol açabilir. Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişiklikler, menopoz gibi durumlar veya hormonal bozukluklar, terlemeyi etkileyebilir.

Soğuk terleme, vücut sıcaklığını düzenlemek ve tehlikeli durumlara yanıt vermek için doğal bir süreçtir. Ancak, sürekli veya aşırı soğuk terleme, altta yatan bir sağlık sorunun belirtisi olabilir. Bu tür durumlarda biir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.

Soğuk terleme hangi hastalıkların belirtisidir?

Enfeksiyonlar: Bazı enfeksiyonlar, özellikle sıtma, tüberküloz ve HIV gibi sistemik enfeksiyonlar soğuk terlemeye neden olabilir.

Bazı enfeksiyonlar, özellikle sıtma, tüberküloz ve HIV gibi sistemik enfeksiyonlar soğuk terlemeye neden olabilir. Menopoz: Kadınlar arasında, menopoz döneminde hormonal değişiklikler nedeniyle soğuk terleme sıkça görülür.

Kadınlar arasında, menopoz döneminde hormonal değişiklikler nedeniyle soğuk terleme sıkça görülür. Kardiyovasküler Sorunlar: Kalp krizi, anjina veya diğer kalp problemlerinde bazen soğuk terleme eşlik edebilir. Yine hipotansiyon hastalarında tansiyon düşmesi ile soğuk terleme gelişebilir.

Kalp krizi, anjina veya diğer kalp problemlerinde bazen soğuk terleme eşlik edebilir. Yine hipotansiyon hastalarında tansiyon düşmesi ile soğuk terleme gelişebilir. Hormonal Bozukluklar: Tiroid bezinin aşırı aktif veya yetersiz çalışması gibi hormonal sorunlar, vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları etkileyebilir.

Tiroid bezinin aşırı aktif veya yetersiz çalışması gibi hormonal sorunlar, vücut sıcaklığını düzenleyen mekanizmaları etkileyebilir. Metabolik Sorunlar : Diyabet, hipoglisemi ve hipertiroidizm gibi metabolik sorunlar soğuk terlemeye neden olabilir.

: Diyabet, hipoglisemi ve hipertiroidizm gibi metabolik sorunlar soğuk terlemeye neden olabilir. Kanser: Bazı kanser türleri, özellikle lösemi ve lenfoma, soğuk terleme gibi belirtiler gösterebilir.

Bazı kanser türleri, özellikle lösemi ve lenfoma, soğuk terleme gibi belirtiler gösterebilir. Anksiyete ve Panik Bozukluk: Stres, kaygı ve panik ataklar soğuk terlemeye yol açabilir.

Stres, kaygı ve panik ataklar soğuk terlemeye yol açabilir. Nörolojik Sorunlar: Parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik sorunlar soğuk terleme ile ilişkilendirilebilir. Bazen migren atağı soğuk terleme ile başlayabilir.

Parkinson hastalığı ve epilepsi gibi nörolojik sorunlar soğuk terleme ile ilişkilendirilebilir. Bazen migren atağı soğuk terleme ile başlayabilir. İlaçlar: Bazı ilaçların yan etkileri arasında soğuk terleme bulunabilir.

Bazı ilaçların yan etkileri arasında soğuk terleme bulunabilir. Sepsis: Ağır bir enfeksiyon olan sepsis, soğuk terlemeye yol açabilecek hayati bir durumdur.

Unutmayın ki soğuk terleme tek başına bir hastalığın kesin bir göstergesi olmayabilir, ancak ciddi bir sağlık sorununun bir belirtisi olabilir. Eğer sürekli veya şiddetli soğuk terleme yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneline danışarak altta yatan nedeni tespit etmek önemlidir.

Soğuk terleme nasıl durdurulur?

Soğuk terleme, vücudun doğal bir tepkisi olduğu için tamamen durdurmak yerine kontrol altına almak daha mantıklıdır. İşte soğuk terlemeyi hafifletmek veya yönetmek için bazı öneriler:

Giyim: Soğuk hava koşullarında vücudunuzu sıcak tutmak için uygun giyim giyin. Katmanlı giyinerek, vücut sıcaklığını düzenlemenize yardımcı olabilirsiniz.

Soğuk hava koşullarında vücudunuzu sıcak tutmak için uygun giyim giyin. Katmanlı giyinerek, vücut sıcaklığını düzenlemenize yardımcı olabilirsiniz. Stres Yönetimi: Stres ve anksiyete soğuk terlemeye neden olabilir. Bu nedenle stresle başa çıkmak için rahatlama teknikleri kullanabilirsiniz, örneğin derin nefes almak, meditasyon veya yoga yapmak.

Stres ve anksiyete soğuk terlemeye neden olabilir. Bu nedenle stresle başa çıkmak için rahatlama teknikleri kullanabilirsiniz, örneğin derin nefes almak, meditasyon veya yoga yapmak. Vücut Sıcaklığını Dengelemek: İç mekanlarda veya soğuk hava koşullarında bulunduğunuzda, vücudunuzun sıcaklığını dengede tutmak için sıcak içecekler tüketebilirsiniz.

İç mekanlarda veya soğuk hava koşullarında bulunduğunuzda, vücudunuzun sıcaklığını dengede tutmak için sıcak içecekler tüketebilirsiniz. Fiziksel Aktiviteyi Ayarlamak: Yoğun fiziksel aktiviteler soğuk terlemeyi artırabilir. Bu nedenle aktivitenizi ayarlayarak aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz.

Yoğun fiziksel aktiviteler soğuk terlemeyi artırabilir. Bu nedenle aktivitenizi ayarlayarak aşırı terlemeyi önleyebilirsiniz. Altta Yatan Sağlık Sorunları: Sürekli veya aşırı soğuk terleme sorununuz varsa, bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız. Altta yatan bir sağlık sorunu bu terlemeye neden oluyor olabilir, bu nedenle uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Sürekli veya aşırı soğuk terleme sorununuz varsa, bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız. Altta yatan bir sağlık sorunu bu terlemeye neden oluyor olabilir, bu nedenle uzman tavsiyesi almak önemlidir. Hidrasyon: Vücudu iyi bir şekilde hidrate etmek, terlemeyi kontrol etmeye yardımcı olabilir. Yeterli su içmek önemlidir.

Unutmayın ki soğuk terleme, vücudunuzun normal bir tepkisi olabilir ve bazı durumlarda kaçınılmazdır. Ancak, bu öneriler soğuk terlemeyi hafifletmek ve yönetmek için size yardımcı olabilir.

Soğuk terlemede ne zaman doktora görünmek gerekir?

Soğuk terleme, genellikle doğal bir fizyolojik tepki olsa da, bazı durumlarda bir doktora danışmanız gerekebilir. İşte soğuk terleme durumunda bir doktora görünme gerekliliğini düşündüren durumlar: