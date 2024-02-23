Tart kirazı nedir? Nerede bulunur? Sağlığa 10 faydası

Tart kirazı, antioksidanlar ve birçok önemli besin açısından zengindir. Ayrıca kas ağrısının azalması ve uyku kalitesinin artması dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararlarıyla da bağlantılı olabilir.

Ekşi, küçük veya Montmorency kirazları olarak da bilinen tart kirazları, son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi.

Taze olarak tüketilen tatlı kirazlarla karşılaştırıldığında, ekşi kirazlar genellikle kurutulmuş, dondurulmuş veya suyu sıkılmış olarak tüketilir.

Tart kirazları, güneybatı Asya ve Avrupa'ya özgü Prunus cerasus ağacının meyvesidir. Bununla birlikte, bazı kiraz suyu çeşitleri önemli miktarda ilave şeker içerebilmektedir. Bu nedenle en fazla faydayı şekersiz çeşitlerden beklemek mantıklıdır. İşte tart kirazlarının bilime dayalı 10 sağlık faydası:

TART KİRAZININ SAĞLIĞA 10 FAYDASI

1. Besin Açısından Zengin

tatlı kiraz çeşitleriyle karşılaştırıldığında, ekşi kirazlar 20 kat daha fazla A vitamini içerir ve antioksidan seviyeleri beş kata kadar daha yüksektir.

Ekşi kirazları tatlı çeşitlerden ayırmanın kolay bir yolu renklerine bakmaktır. Tatlı kirazların rengi daha koyu olma eğilimindeyken ekşi kirazlar hasat edildikten sonra parlak kırmızı rengini korur.

Bazı kiraz suyu çeşitlerinin önemli miktarda ilave şeker içerdiğini unutmayın, bu nedenle şekersiz çeşitleri tercih edin.

2. Gücü artırabilir ve kas ağrısını azaltabilir

2010 yılında yapılan başka bir araştırmada, maratondan önceki ve hemen sonraki günlerde 480 mL kiraz suyu verilen koşucularda daha az kas hasarı, ağrı ve iltihaplanma görüldü.

Kiraz takviyeleri ayrıca kas yıkımını azaltabilir, kas ağrısını hafifletebilir ve direnç eğitimi almış bireylerde iyileşmeyi hızlandırabilir.

3. Daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir

Tart kiraz suyu, uykusuzluğu tedavi etmenin ve her gece aldığınız uyku miktarını arttırmanın güvenli ve etkili bir yolu olabilir.

Bunun nedeni, ekşi kirazların, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen ve genellikle uykusuzluğu tedavi etmek için takviye olarak kullanılan bir hormon olan melatonin içermesi olabilir.

Tart kirazları aynı zamanda ruh halinizi iyileştirebilen ve aynı zamanda uykuyu düzenlemeye yardımcı olabilecek bir nörotransmitter olan serotonine dönüştürülen bir amino asit olan az miktarda triptofan da içerir. Serotonin de sonunda melatonine dönüştürülebilir.

4. Gut semptomlarını azaltabilir

Bazı çalışmalar, kiraz suyunun, tekrarlayan şişlik ve yoğun ağrı ataklarının eşlik ettiği bir tür artrit olan gut üzerindeki etkisini incelemiştir. Kiraz suyunun içilmesi, çok yüksek konsantrasyonlarda mevcut olduğunda gutu tetikleyebilen bir kimyasal olan ürik asitin kan düzeylerini düşürüyor gibi görünüyor.

Ek olarak, çeşitli çalışmalar düzenli olarak taze kiraz veya vişne suyunun tüketiminin gut ataklarının sıklığı ve şiddetindeki azalma riskiyle bağlantılı olabileceğini bildirmektedir.

5. Beyin Sağlığını Geliştirebilir

Parkinson ve Alzheimer gibi dejeneratif beyin bozukluklarının kısmen oksidatif stresten kaynaklandığı düşünülmektedir. Tart kirazları ve meyve suları, beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkileri olabilecek büyük miktarda antioksidan ve diğer faydalı bitki bileşiklerini içerir.

6. Bağışıklık sistemini güçlendirebilir

Tart kiraz suyu birçok vitamin, mineral ve bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği kanıtlanmış faydalı bitki bileşikleri açısından zengindir. Özellikle araştırmacılar, vişnelerin yüksek antioksidan içeriğinin enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabileceğini söylüyor.

7–10. Diğer potansiyel faydalar

Tart kiraz suyu çeşitli başka sağlık yararları da sunabilir.

Kansere karşı koruma sağlayabilir: Kiraz suyunda bulunan bazı antioksidanlar, kanser büyümesinde rol oynayan genlerin kapatılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu henüz doğrudan insanlar üzerinde test edilmedi ve daha kaliteli, yeni araştırmalara ihtiyaç var.

Ağrıyı azaltabilir: Tart kiraz suyu, sinir hasarının neden olduğu bir tür ağrı olan periferik nöropatinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kan Basıncını Düşürebilir: Çalışmalar, vişne suyu tüketiminin kan basıncı seviyelerinde orta derecede azalmalara yol açabileceğini göstermektedir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir: 2009 yılında hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada kiraz tozunun kiloyu, göbek yağını ve kandaki kolesterol düzeylerini azalttığı gözlemlendi.