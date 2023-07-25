Tırnak yemeyi, deri yolmayı ve saçla oynamayı önlemek için bilim insanlarından inanılmaz basit teknik

Alman bilim insanları, deri yolma, tırnak yeme veya saç yolma dürtüler ortaya çıktığında cildi nazikçe ovmanın onlarla etkili bir şekilde mücadele edebileceğini keşfettiler.

268 katılımcının yer aldığı altı haftalık bir çalışmada, bu davranışı benimseyenlerin yüzde 53'ü, tekniği kullanmayan kontrol grubundakilerin yalnızca yüzde 20'sine kıyasla, önemli bir gelişme bildirdi. Etkileyici bir şekilde, katılımcıların yüzde 80'i bu tekniği onayladı.

Tıbbi olarak vücut odaklı tekrarlayan davranışlar (BFRB) olarak adlandırılan bu durum, Amerikalıların yüzde beşini, yani kabaca 17 milyon insanı etkiler. Hastalar kendilerini takıntılı bir şekilde saçlarını çekerken veya derilerini yolarken bulurlar; kabuklanma veya yara yapsalar bile duramazlar. Doktorlar, stres veya görünüşle ilgili endişelerin bu davranışlara katkıda bulunan faktörlerin altında olabileceğine inanıyor.

Tarihsel olarak, bu tür zararlı alışkanlıkları kırmak için davranışsal terapilerle kullanılmış veya antidepresanlar reçete edilmiştir. Bununla birlikte, 2022'de JAMA Dermatology'de yayınlanan son çalışma, BFRB'ye sahip bireyleri işe almak için sosyal medyayı kullanan yeni bir yaklaşıma odaklandı.

Katılımcıların yüzde 68'i tekrarlayan deri yolma, yüzde 36'sı tırnak yeme ve yüzde 28'i saç yolma sorunu yaşıyordu. Katılımcılar iki gruba ayrıldı; birine yeni davranışı uygulaması talimatı verilirken, diğeri tedavi için bekleme listesine alındı.

Tekniği öğrenmek için, katılımcılara eğitim videoları verildi ve tekrarlayan davranışların dürtüsünü hissettiklerinde gerçekleştirmeleri için bir ila üç hareket seçmeleri istendi. Hareketler arasında tırnaklara dokunmadan işaret ve orta parmağın başparmağın üst kısmında yumuşak bir şekilde döndürülmesi ve ön kollardaki tüyleri okşarken kolları çaprazlama yer alıyordu.

Bu umut verici araştırma, BFRB ile mücadele edenlere umut veriyor ve bu davranışları potansiyel olarak azaltabilecek ve yaşam kalitelerini artırabilecek basit ve erişilebilir bir teknik sunuyor.