Uyku uzmanı açıklıyor: İşte kahve içmek için en ideal saat!

Uyku uzmanı Dr. Deborah Lee, kortizol hormonunun kişinin uyku döngüsüne özel bir ritmi takip ettiğini, uyandıktan sonraki 30-45 dakika içinde zirveye çıktığını ve gün boyunca yavaş yavaş azaldığını söylüyor. Yani ilk fincanınızı uyandıktan en geç 45 dakika sonra hazırlamanızı öneriyor.

Lee, "Kortizol hormonu kendi uyku döngünüze özel bir ritmi takip ediyor" diyor. Bu yüzden yüksek kortizol seviyeleri bağışıklık sisteminizi etkileyebilir ve uyandığınızda zaten zirvedeyse, gözleriniz açılır açılmaz kahve içmek yarardan çok zarar verebilir ve hatta sizi uzun süre kafeine karşı bağışık hale getirebilir.

Kafein, beyninizde adenozin reseptörleri adı verilen uykuyu teşvik eden reseptörleri bloke ederek çalışır ve aynı zamanda kahvenin günün geç saatlerinde tüketilmesi durumunda gece uykusunu zorlaştırabilir.

SABAH 7 GİBİ UYANIYORSANIZ...

Dr. Lee yaptığı açıklamada, “Örneğin sabah 7 civarında uyanan biriyseniz, ilk kahvenizi sabah 10 ila gece 12 civarında içmek, vücudunuz ve zihninize iyi gelir ve kafeinden en fazla faydayı alacağınız zaman olur.”

DAHA İYİ BİR GECE UYKUSU İÇİN SAAT KAÇTA KAHVE BIRAKILMALI?

Ayrıca, daha iyi bir gece uykusu için, özellikle de geceleri uykuya dalma sorunu yaşayanların, yatmadan en az altı saat önce kahve içmeyi bırakması öneriliyor. Ancak Dr. Lee, bunun kişiden kişiye kafein toleransına bağlı olarak değiştiğini belirtiyor.

"Uyku düzeninizi bozmamak için öğlen 3'ten sonra kahve, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi herhangi bir kafein çeşidinden kaçının" diyor.

"Sıcak bir içeceğe ihtiyacınız varsa bitki çaylarına geçmeyi deneyin ya da kafein ihtiyacınızı karşıladığınıza inandırmak için kafeinsiz kahveye geçin. Uyku programınız düzene girecek" diye ekliyor.