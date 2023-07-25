Uzmanlara göre yaşlanmayı geciktiren en iyi 6 yiyecek

San Diego'daki Bazilian's Health'in sahibi RDN, MA, DrPH Wendy Bazilian, " 'Uzun' yaşlanmak başka, "iyi" yaşlanmak başka şeydir. Uzun bir hayat yaşamak isteyen çoğu insan, aslında belirli bir yıl sınırına ulaşmak yerine uzun ve sağlıklı (hayati, aktif) bir hayat yaşamak istiyor" diyor.

Sağlıklı yaşam odaklı gıda trendlerine ve vücudumuzda zamanı geri döndürdüğünü iddia eden gerçek olamayacak kadar iyi ürünlere karşı dikkatli olun. Bazilian, " 'Süper yiyecekler' olarak adlandırılan ve beslenme becerisine sahip birçok yiyecek var " diyor. "Sağlığın teşviki ve hastalıkların önlenmesindeki rollerini destekleyen araştırmalar olsa da, bence bu aslında yeterli değil."

Bir yiyeceğin kişinin sağlığında gerçekten bir fark yaratması için onu düzenli olarak yemesi gerektiğini söylüyor.

Bazilian, yaşlanma karşıtı bir gıda olarak nitelendirilebilmesi için - yoğun besin değerine sahip olmasının ve araştırmalarla desteklenmesinin yanı sıra - erişilebilir, çok yönlü ve çekici olması gerektiğini aktarıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak, erken yaşlanma belirtileriyle savaşma yetenekleriyle gerçekten öne çıkan yiyecekleri burada bulabilirsiniz.

1 . Yaban mersini

Yaban mersini mükemmel bir C vitamini, lif ve antioksidan kaynağıdır. Bazilian, yaban mersini yaşla birlikte bilişsel işlevi (beyin sağlığını) geliştirme ve koruma, kalp sağlığını geliştirme, belirli kanser risklerini azaltma ve daha pek çok konuda etkileyici bulgular gösteren çok sayıda araştırmadan geçtiğini söylüyor.

"Yaban mersinine baktığınızda, bitki besinleri hemen size bakıyor: Koyu mavi renk, önemli bir fitokimyasal ve antioksidan olan antosiyaninden geliyor." Yaşlanma-oksidasyonla mücadeleye ek olarak , yaban mersinindeki C vitamini biz yaşlandıkça hücresel korumayı ve cilt sağlığını geliştirmeye yardımcı olur.

2. Ceviz

Ceviz, uzun ömür söz konusu olduğunda gerçek bir çok görevlidir. 2020'de yayınlanan bir araştırma, orta yaşta düzenli eviz tüketen kadınların, ceviz yemeyenlere kıyasla sağlıklı yaşlanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.

Ceviz ayrıca kalp sağlığında da önemli bir rol oynar. Bazilian, " Kardiyovasküler sağlık ve cevizle ilgili ilk araştırma, 25 yıl önce New England Journal of Medicine'de yayınlandı ve o zamandan beri kalp sağlığı üzerine düzinelerce ve düzinelerce çalışma yapıldı" diyor.

Kalp sağlığı üzerinde yapılan 26 çalışma, cevizin toplam kolesterolünüzü (özellikle LDL "kötü" kolesterol) ve trigliseritleri düşürmeye, sağlıklı kan basıncını yönetmeye yardımcı olduğunu ve bol miktarda anti-enflamatuar fitokimyasal içerdiğini göstermiştir.

3. Çay

Gerçekten de, dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek olan çay, sayısız yaşlanma önleyici faydalar sağlar. Çay nemlendirir ve fitokimyasallar (EGCG ve diğer kateşinler, flavonoidler ve teanin, birkaç isim) olarak bilinen iltihapla savaşan antioksidanlarla doludur.

CFS, FACN, Think Healthy Group'un müdürü ve CEO'su ve George Mason Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Bölümü'nde yardımcı profesör olan Taylor C. Wallace. " Çay tüketimi ve kalp hastalığı üzerine bugüne kadarki en kapsamlı bulgulara göre , günde iki ila üç fincan şekersiz yeşil veya siyah çay tüketmek kalp hastalığından ölüm riskini yaklaşık yüzde 8 ila 12 oranında azaltabilir," diye açıklıyor.

Şekersiz çayı kişinin günlük diyetine dahil etmek, yaşam beklentisini potansiyel olarak iyileştirmeye yönelik kolay bir yaklaşımdır.

4. Fasulye ve Baklagiller

Fasulye, iki gıda kategorisini bir araya getiren birkaç gıdadan biridir: karbonhidrat ve protein. Bazilian, "En sağlıklı tarzlardan biri olan ve insanların uzun ve iyi yaşadığı bölgelerde yaygın olan Akdeniz diyetinin önemli bir parçası" diyor.

"Baklagiller, bitki bazlı proteinin önemli bir katkı maddesidir ve büyük kronik hastalık riskini azalttığı ve sağlığı ve uzun ömürlülüğü desteklediği gösterilmiştir. Fitobesinler, vitaminler, mineraller, kalbe ve bağırsağa yardımcı olan lif, kan şekeri stabilitesi, belirli kanser riski, sağlıklı kilo yönetimi ve daha fazlasıyla dolular."

Fasulye son derece çok yönlüdür. Böbrek, siyah, kırmızı,eya diğer herhangi bir türü çorbalara, salatalara, güveçlere, lazanyaya veya güveçlere eklemek kolaydır; ayrıca sebze sos olarak otlar ve baharatlarla ezebilirsiniz. Konserve bile, sodyum oranı düşük olduğu ve durulandığı sürece, yemesi kolay, ucuz ve besin açısından zengindir.

5. Otlar ve Baharatlar

Bazilian, "Bitkileri ve baharatları yaşlanma karşıtı bir gıda grubu olarak düşünmeyi seviyorum" diyor. "

Temel olarak, şifalı bitkiler ve baharatlar sağlıklı içeriklerin (sebzeler, balıklar ve bitki bazlı protein kaynakları gibi) daha lezzetli olmasını sağlar - ayrıca sınırlamamız gereken tuz ve ilave şeker alımını azaltmamıza ve sağlıklı yaşlanmaya ve iltihaplanmanın azalmasına katkıda bulunmamıza yardımcı olurlar.

Otların ve baharatların fitokimyasal, antienflamatuar ve diğer benzersiz özellikleri hakkında da önemli araştırmaların ortaya çıktığını görüyoruz. Aynı zamanda, uzun yaşamak ve iyi yaşamakla en yakın ilişkisi olan Akdeniz diyetinin bir diğer öne çıkan parçasıdır.

Favorilerimizden birkaçı şunlar: Zencefil (iltihap önleyici ve mide bulantısı önleyici etkileriyle bilinir), biberiye, tarçın, zerdeçal (güçlü iltihap önleyici özellikler) ve kırmızı biber.

6. Armut

Yakın zamanda Neurology'de yayınlanan bir çalışmada, Rush Memory and Aging Project'in katılımcıları arasında meyve, sebze, çay ve şarap tüketiminin bilişsel açıdan yararlı etkileri oldu. Ancak özellikle, armut, yapraklı yeşillikler, brokoli, portakal, domates, fasulye, zeytinyağı, çay ve şarapta bulunan flavonollerin diyetle daha fazla alınması, Alzheimer hastalığıyla ilişkili demans gelişme riskinin azalmasıyla ilişkilendirildi.

Ayrıca, MS, RD'den Amy R. Kweller'a göre, olgun armutların yumuşak dokusu sindirimi kolaylaştırabilir ve yüksek lif içeriği biz yaşlandıkça bağırsak, kardiyovasküler ve genel sağlığa fayda sağlar.