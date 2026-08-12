Güneş tutulması ve çamaşır makinesi uyarısı: Gerçek mi, şehir efsanesi mi?

2 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, sosyal medya platformlarında alışılagelmişin dışında bir uyarıyla gündeme taşındı.

İnternet mecralarında yayılan "Güneş tutulması sırasında çamaşır makinesi çalıştırmayın" çağrısı, hem astronomik bir olayla hem de günlük ev teknolojisi kullanımı arasındaki ilginç bağ nedeniyle geniş bir kitle tarafından tartışılıyor.

KEHANET DEĞİL, ENERJİ ŞEBEKESİ DENGESİ

Sosyal medyadaki dezenformasyonun aksine; Güneş tutulmasının beyaz eşyalara zararlı bir ışın veya manyetik dalga yayması bilimsel olarak söz konusu değildir. Uyarının asıl kaynağı, İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki büyük enerji tedarikçilerinin (örneğin Octopus Energy) ve ulusal şebeke operatörlerinin (NESO) abonelerine yaptığı resmi çağrılardır.

Güneş tutulmasının elektrik şebekesi üzerindeki etkileri şu iki temel faktörün kesişmesinden kaynaklanır:

Güneş Enerjisi Üretiminde Ani Düşüş: Tutulma saatinin (örneğin İngiltere ve Batı Avrupa genelinde akşam 18:00 - 20:00 saatleri arası) Ay'ın Güneş'i %90-95 oranında kapatmasıyla birlikte, şebekeye beslenen güneş enerjisi üretimi aniden düşer. İngiltere verilerine göre bu kayıp tek başına 700 MW ile 1,3 GW seviyesine ulaşmaktadır.

Zirve Tüketim Saatiyle Çakışma: Tutulmanın gerçekleştiği zaman dilimi, insanların işten eve dönüp çamaşır/bulaşık makinesi, klima ve fırın gibi yüksek enerji tüketen cihazları çalıştırmaya başladığı saatlere denk gelmektedir.

AMAÇ FOSİL YAKIT KULLANIMINI ÖNLEMEK

Güneş enerjisinden gelen elektriğin aniden sıfırlanması durumunda, ulusal elektrik şebekelerinin çökmesini önlemek için yedek doğalgaz ve kömür santrallerinin derhal devreye sokulması gerekir.

Enerji şirketleri, kullanıcıların çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek watt çeken cihazları sadece 2 saat ertelemesi durumunda:

Şebekede aşırı yüklenmeyi engelleyeceğini,

Karbon salınımı yüksek fosil yakıtlı santrallerin çalıştırılma ihtiyacını azaltacağını belirtmektedir.

'ÇAMAŞIR MAKİNASI UYARISI' ŞEHİR EFSANESİ Mİ, GERÇEK Mİ?

Efsane Kısımı: "Güneş tutulurken çamaşır makinesi çalıştırırsanız makine bozulur, çamaşırlar lekelenir ya da kozmik radyasyon cihazı yakar." — Tamamen batıl inanç ve yanlış bilgi.

Gerçek Kısımı: "Tutulma saatlerinde kolektif olarak beyaz eşya kullanımı azaltılmazsa elektrik şebekeleri zorlanır ve fosil yakıt kullanımı artar." — Tamamen bilimsel ve teknik bir altyapı yönetimi.