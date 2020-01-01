Yılın çoğunu evde geçirmek ünlüler dünyasında meyvelerini vermeye başladı! Bu yıl hiç olmadığı kadar sık hamilelik ve bebek haberi aldık, değil mi? İşte moda, müzik ve film dünyasında geleceğin yıldızı olmaya aday bebeklerinin hepsi burada!

Alfa jenerasyonu denen ve girdiğimiz yeni 10 yılın bebeklerini temsil eden gelecek nesil, alışkanlıklarımızın değiştiği bir dünyaya merhaba dedi. Yılın bitmesine çok kısa bir süre kaldı ve 2020’de hamile olduğunu duyuran ya da bebeğini dünyaya getiren ünlü isimlerde de bir artış oldu. Geçtiğimiz yıllarda podyumdan sahneye beyaz perdeden televizyona kadar eğlence dünyasında adından sık sık söz ettiren ünlü isimler, 2019 ve 2020’de bebekleriyle gündeme geldi!



Cameron Diaz ve Benji Madden

Bu yılın ilk ünlü bebeği Cameron Diaz ve Benji Madden’in kızı Raddix olmuştu. Hamileliğini ve bebeğiyle ilgili detayları gizli tutmak isteyen Cameron Diaz, sadece kızının çok sevimli olduğunu yazmıştı.

Anne Hathaway ve Adam Schulman

Dört yaşında bir oğulları olan çift, aralık ayında yeni bir bebeği ailelerine dahil etti. Jonathan Rosebanks’e gelen kardeşin adı Jack, muhtemelen uzun isim işini bu sefer kullanmak istemediler.

Gigi Hadid ve Zayn Malik

Bir küs bir barışık sandığımız ama aslında aşklarına kaldıkları yerden ama daha gizli devam eden Gigi ve Zayn, henüz adını bile açıklamadıkları bir kız bebeğe ebeveyn oldular.

Nicki Minaj ve Kenneth Petty

Hamileliğini birbirinden renkli karelerle duyuran Nicki Minaj da bu yılın annelerinden biri oldu! İnsanların düşündüğünden daha özel hayatına dikkat ettiğini söyleyen müzisyenin bebeğini hala göremedik.

Rooney Mara ve Joaquin Phoenix

Belki de bu yılın en duygusal anı, Rooney Mara ve Joaquin Phoenix’in dünyaya gelen bebeklerine, Joaquin’in 1993 yılında vefat eden abisi River’ın adını vermeleriydi.

Katy Perry ve Orlando Bloom

Golden Globes ödüllerinde ilk yakınlaşmalarından beri magazinin en çok takip ettiği çiftlerden biri olan Katy ve Orlando Daisy Dove isimli bebeklerine hoş geldin dedi.

Sophie Turner ve Joe Jonas

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden biri olan Sophie ve Joe, birlikte her anlarını paylaşsalar bile konu Sophie’nin hamileliği ve bebeklerine gelince oldukça gizli kalmışlardı. Kuzeyin yeni leydisi Willa!

Rupert Grint ve Georgia Groome

Harry Potter yıldızlarının büyümesine bile alışamamışken bir de ebeveyn olacaklarını duymak zamanının nasıl hızlı geçtiğini bir daha anlamamızı sağladı. Ron Weasley, 2020’de Wednesday’in babası oldu!

Grimes ve Elon Musk

Müzisyen Grimes ve Elon Musk da bir bebeği ailelerine dahil etti. X Æ A-12 ile son yüzyılın en ilginç ismine sahip bebek, Musk’ın diğer altı oğluyla beraber kalabalık bir ailenin üyesi oldu.

Romee Strijd ve Laurens van Leeuwen

Victoria’s Secret meleklerinden bir diğeri olan Romee de 2020 bebeklerinden birine annelik yapıyor. Üstelik minik bebeğin adı Mint, yani nane.

2020 bebeklerine eşlik edecek daha birçok bebek de yolda! Emma roberts, Emma Stone, Ashley Tisdale ve Emily Ratajkowski hamileliklerini duyuran ünlü isimler arasında yer alıyor.