Bu yıl oldukça çekişmeli geçecek gibi görünen Grammy Ödülleri'nde kimi müzisyen beklediğini bulamadı kimisiyse dikkat çeken adaylıklar aldı. R&B müzikte dikkat çeken başarılara imza atan The Weeknd, After Hours isimli albümüyle hiç adaylık alamayınca töreni düzenleyen Recording Academy'e "rüşvetçi" dedi ve hayranlarıyla karşılıklı olarak şeffaf olmayı tercih edeceğini belirtti. Diğer yandan dokuz adaylık alan Beyoncé, Grammy tarihinde en çok adaylık alan kadın sanatçı oldu. Grammy'e en çok değer veren ve albümleri aday olarak gösterilmeyince ne kadar sinirlendiği bilinen Taylor Swift de birçok dalda adaylık aldı ama onun beklentisi Yılın Albümü dalında Folklore ile ödülü almak, çünkü eğer başarırsa bu ödülü üç kere almış ilk kadın sanatçı olacak ve bu da hem kendi müzikal başarısını ispatlayacak hem de eski kayıtlarının haklarını almak istediği için verdiği mücadelede eminiz çok işine yarayacak.
Adaylar arasında en ilginç isim ise dört yıl önce aramızdan ayrılan Leonard Cohen oldu. Sanatçının vefatının ardından 2019 yılında yayınlanan son albümü Thanks for the Dance ile aday oldu. Yılın en ses getiren çalışmalarından biri olan Cardi B ve Meghan Thee'nin düeti WAP ise, gelecek yıl Cardi B'nin yeni albümü kampanyalarının bir parçası olduğu için bu yılki töreni pas geçti.
YILIN KAYDI
Black Parade (Beyoncé)
Colors (Black Pumas)
Rockstar (Dababy Featuring Roddy Ricch, Sethinthekitchen)
Say So (Doja Cat)
Everything I Wanted (Billie Eilish)
Don’t Start Now (Dua Lipa)
Circles (Post Malone)
Savage (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)
YILIN ALBÜMÜ
Chilombo
Black Pumas (Deluxe Edition)
Everyday Life — Coldplay
Djesse Vol.3 — Jacob Collier
Women in Music Pt. III — HAIM
Future Nostalgia — Dua Lipa
Hollywood’s Bleeding — Post Malone
Folklore — Taylor Swift
YILIN ŞARKISI
Black Parade (Beyoncé)
The Box (Roddy Ricch)
Cardigan (Taylor Swift)
Circles (Post Malone)
Don’t Start Now (Dua Lipa)
Everything I Wanted (Billie Eilish)
I Can’t Breathe (H.e.r.)
If The World Was Ending (Jp Saxe Featuring Julia Michael
EN İYİ YENİ SANATÇI
Ingrid Andress
Phoebe Bridgers
Chika
Noah Cyrus
D Smoke
Doja Cat
Kaytranada
Megan Thee Stallion
EN İYİ POP SOLO PERFORMANS
Yummy (Justin Bieber)
Say So (Doja Cat)
Everything I Wanted (Billie Eilish)
Don’t Start Now (Dua Lipa)
Watermelon Sugar (Harry Styles)
Cardigan (Taylor Swift)
En Iyi Pop Ya Da Ikili Performans
Un Dia (One Day) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)
Intentions (Justin Bieber Featuring Quavo)
Dynamite (Bts)
Rain On Me (Lady Gaga With Ariana Grande)
Exile (Taylor Swift Featuring Bon Iver)
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM
Lue Umbrella (Burt Bacharach &) Daniel Tashian
True Love: A Celebration Of Cole Porter (Harry Connick, Jr.)
American Standard (James Taylor)
Unfollow The Rules (Rufus Wainwright)
Judy (Renée Zellweger)
EN İYİ POP VOKAL ALBÜM
Changes (Justin Bieber)
Chromatica (Lady Gaga)
Future Nostalgia (Dua Lipa)
Fine Line (Harry Styles)
Folklore (Taylor Swift)
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
Shameika (Fiona Apple)
Not (Big Thief)
Kyoto (Phoebe Bridgers)
The Steps (Haim)
Stay High (Brittany Howard)
Daylight (Grace Potter)
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Lightning & Thunder (Jhené Aiko Featuring John Legend)
Black Parade (Beyoncé)
All I Need (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)
Goat Head (Brittany Howard)
See Me (Emily King)
EN İYİ DANS KAYDI
Diplo & Sidepiece – “On My Mind”
Disclosure feat. Aminé & slowthai – “My High”
Flume feat. Toro y Moi – “The Difference”
Jayda G – “Both of Us”
Kaytranada feat. Kali Uchis – “10%”
EN İYİ DANS/ELEKTRONİK MÜZİK ALBÜMÜ
Arca – KiCk i
Baauer – Planet’s Mad
Disclosure – Energy
Kaytranada – Bubba
Madeon – Good Faith
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Beastie Boys – Beastie Boys Story
Beyoncé – Black Is King
Freestyle Love Supreme – We Are Freestyle Love Supreme
Linda Ronstadt – Linda Ronstadt: The Sound of My Voice
ZZ Top – That Little Ol’ Band From Texas
EN İYİ MÜZİK VİDEO
Beyoncé – “Brown Skin Girl”
Future featuring Drake – “Life Is Good”
Anderson .Paak – “Lockdown”
Harry Styles – “Adore You”
Woodkid – “Goliath”
YILIN PRODÜKTÖRÜ
Jack Antonoff
Dan Auerbach
Dave Cobb
Flying Lotus
Andrew Wyatt
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
D Smoke – Black Habits
Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo
Jay Electronica – A Written Testimony
Nas – King’s Disease
Royce Da 5’9” – The Allegory
EN İYİ FOLK ALBÜMÜ
Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman
Leonard Cohen – Thanks For the Dance
Laura Marling – Song For Our Daughter
The Secret Sisters – Saturn Return
Gillian Welch & David Rawlings – All the Good Times
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Fontaines D.C. – A Hero’s Death
Michal Kiwanuka – Kiwanuka
Grace Potter – Daylight
Sturgill Simpson – Sound & Fury
The Strokes – The New Abnormal
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters
Beck – Hyperspace
Phoebe Bridgers – Punisher
Brittany Howard – Jamie
Tame Impala – The Slow Rush