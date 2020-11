Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri sayılan Grammy’nin adayları açıklandı. Grammy Ödülleri bu yıl 31 Ocak 2021 yılında düzenlenecek!

Bu yıl oldukça çekişmeli geçecek gibi görünen Grammy Ödülleri'nde kimi müzisyen beklediğini bulamadı kimisiyse dikkat çeken adaylıklar aldı. R&B müzikte dikkat çeken başarılara imza atan The Weeknd, After Hours isimli albümüyle hiç adaylık alamayınca töreni düzenleyen Recording Academy'e "rüşvetçi" dedi ve hayranlarıyla karşılıklı olarak şeffaf olmayı tercih edeceğini belirtti. Diğer yandan dokuz adaylık alan Beyoncé, Grammy tarihinde en çok adaylık alan kadın sanatçı oldu. Grammy'e en çok değer veren ve albümleri aday olarak gösterilmeyince ne kadar sinirlendiği bilinen Taylor Swift de birçok dalda adaylık aldı ama onun beklentisi Yılın Albümü dalında Folklore ile ödülü almak, çünkü eğer başarırsa bu ödülü üç kere almış ilk kadın sanatçı olacak ve bu da hem kendi müzikal başarısını ispatlayacak hem de eski kayıtlarının haklarını almak istediği için verdiği mücadelede eminiz çok işine yarayacak.



Adaylar arasında en ilginç isim ise dört yıl önce aramızdan ayrılan Leonard Cohen oldu. Sanatçının vefatının ardından 2019 yılında yayınlanan son albümü Thanks for the Dance ile aday oldu. Yılın en ses getiren çalışmalarından biri olan Cardi B ve Meghan Thee'nin düeti WAP ise, gelecek yıl Cardi B'nin yeni albümü kampanyalarının bir parçası olduğu için bu yılki töreni pas geçti.



YILIN KAYDI

Black Parade (Beyoncé)

Colors (Black Pumas)

Rockstar (Dababy Featuring Roddy Ricch, Sethinthekitchen)

Say So (Doja Cat)

Everything I Wanted (Billie Eilish)

Don’t Start Now (Dua Lipa)

Circles (Post Malone)

Savage (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

YILIN ALBÜMÜ

Chilombo

Black Pumas (Deluxe Edition)

Everyday Life — Coldplay

Djesse Vol.3 — Jacob Collier

Women in Music Pt. III — HAIM

Future Nostalgia — Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding — Post Malone

Folklore — Taylor Swift

YILIN ŞARKISI

Black Parade (Beyoncé)

The Box (Roddy Ricch)

Cardigan (Taylor Swift)

Circles (Post Malone)

Don’t Start Now (Dua Lipa)

Everything I Wanted (Billie Eilish)

I Can’t Breathe (H.e.r.)

If The World Was Ending (Jp Saxe Featuring Julia Michael

EN İYİ YENİ SANATÇI

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Yummy (Justin Bieber)

Say So (Doja Cat)

Everything I Wanted (Billie Eilish)

Don’t Start Now (Dua Lipa)

Watermelon Sugar (Harry Styles)

Cardigan (Taylor Swift)

En Iyi Pop Ya Da Ikili Performans

Un Dia (One Day) (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy)

Intentions (Justin Bieber Featuring Quavo)

Dynamite (Bts)

Rain On Me (Lady Gaga With Ariana Grande)

Exile (Taylor Swift Featuring Bon Iver)

EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜM

Lue Umbrella (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

True Love: A Celebration Of Cole Porter (Harry Connick, Jr.)

American Standard (James Taylor)

Unfollow The Rules (Rufus Wainwright)

Judy (Renée Zellweger)

EN İYİ POP VOKAL ALBÜM

Changes (Justin Bieber)

Chromatica (Lady Gaga)

Future Nostalgia (Dua Lipa)

Fine Line (Harry Styles)

Folklore (Taylor Swift)

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Shameika (Fiona Apple)

Not (Big Thief)

Kyoto (Phoebe Bridgers)

The Steps (Haim)

Stay High (Brittany Howard)

Daylight (Grace Potter)

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Lightning & Thunder (Jhené Aiko Featuring John Legend)

Black Parade (Beyoncé)

All I Need (Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign)

Goat Head (Brittany Howard)

See Me (Emily King)

EN İYİ DANS KAYDI

Diplo & Sidepiece – “On My Mind”

Disclosure feat. Aminé & slowthai – “My High”

Flume feat. Toro y Moi – “The Difference”

Jayda G – “Both of Us”

Kaytranada feat. Kali Uchis – “10%”

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK MÜZİK ALBÜMÜ

Arca – KiCk i

Baauer – Planet’s Mad

Disclosure – Energy

Kaytranada – Bubba

Madeon – Good Faith

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

Beastie Boys – Beastie Boys Story

Beyoncé – Black Is King

Freestyle Love Supreme – We Are Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt – Linda Ronstadt: The Sound of My Voice

ZZ Top – That Little Ol’ Band From Texas

EN İYİ MÜZİK VİDEO

Beyoncé – “Brown Skin Girl”

Future featuring Drake – “Life Is Good”

Anderson .Paak – “Lockdown”

Harry Styles – “Adore You”

Woodkid – “Goliath”

YILIN PRODÜKTÖRÜ

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Wyatt

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

D Smoke – Black Habits

Freddie Gibbs & The Alchemist – Alfredo

Jay Electronica – A Written Testimony

Nas – King’s Disease

Royce Da 5’9” – The Allegory

EN İYİ FOLK ALBÜMÜ

Bonny Light Horseman – Bonny Light Horseman

Leonard Cohen – Thanks For the Dance

Laura Marling – Song For Our Daughter

The Secret Sisters – Saturn Return

Gillian Welch & David Rawlings – All the Good Times

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michal Kiwanuka – Kiwanuka

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sound & Fury

The Strokes – The New Abnormal

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

Fiona Apple – Fetch the Bolt Cutters

Beck – Hyperspace

Phoebe Bridgers – Punisher

Brittany Howard – Jamie

Tame Impala – The Slow Rush