Türkiye’nin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan bu yaz Çeşme, Bodrum ve İstanbul'da 3 dev konser verecek.

Muhteşem sesi, bitmeyen enerjisi, dillerden düşmeyen şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesi ile her zaman zirvede yer alan Ajda Pekkan, yine çok ses getirecek konserlere imza atacak.



Ajda Pekkan, organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında 3 dev konser verecek. Süperstar’in ilk konseri 5 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Ajda Pekkan, Çeşme’nin ardından, 21 Temmuz’da Bodrum Antik Tiyatrosu’nda, 23 Ağustos’ta ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.



