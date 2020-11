Bir yandan Brad Pitt ile boşanma davası nedeniyle özel hayatında hareketli günler geçiren Angelina Jolie, diğer yandan daha önce birkaç kez denediği kamera arkasında yerini sağlamlaştırmak için adımlar atmaya devam ediyor.

Angelina Jolie’nin yönetmenliğini yapacağı Unreasonable Behaviour adlı film, efsanevi savaş fotoğrafçısı Don McCullin’in hakkında olacak ve filmin yapımcılığını da Tom Hardy ile Dean Baker üstlenecek. Deadline’a göre biyografi, fotoğrafçının hayatını, savaş zamanı yoksulluk içindeki Londra’dan dünyanın en tehlikeli savaş bölgelerine gitmesini anlatacak.





Angelina Jolie, fotoğrafçının hayatını beyaz perdeye taşıyacak olmaktan çok mutlu olduğunu ve onun savaşın gerçekliği karşısındaki empati taşıyan tutumuna hayran olduğunu söyledi. Don Cullin ise, Angelina Jolie’nin Kamboçya’da çektiği filminde sahnelerde ve ortamı anlatmada kullandığı detaylara hayran kaldığını anlattı. Angelina Jolie’nin önceki filmi First They Killed My Father, yine bir biyografi filmiydi.