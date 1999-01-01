Minneapolis'teki evinde ölü bulunan sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Tam adı Prince Rogers Nelson olan şarkıcı, 15 Nisan'da grip nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edilmişti. Prince, Rolling Stone dergisinin düzenlediği 'Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı' listesinde 28. sırada yer almıştı.
Sanatçının basın sözcüsü Yvette Noel-Schure, "Efsanevi şarkıcı Prince'in öldüğünü çok büyük bir üzüntüyle doğruluyorum" açıklamasını yaptı. Polis yetkilileri, dün sabah Prince'in stüdyo olarak da kullandığı evinden acil sağlık yardımı çağrısı aldıklarını, Paisley Park Stüdyosu'na vardıklarında Prince'i asansörde hareketsiz bulduklarını belirtti. Acil yardım çağrısının yerel saatle 09.43'te yapıldığı, Prince'in ölüm saatinin kayıtlara 10.07 olarak geçtiği belirtildi.
Prince, 1980'lerde yayınladığı Purple Rain, 1999 ve Sign O' the Times albümleriyle uluslararası üne kavuştu. Müzik kariyeri boyunca 30'dan fazla albüm yapan Prince'ın satış rakamları 100 milyonu aşmıştı. Let's Go Crazy ve When Doves Cry gibi hafızalara kazınan şarkıları bulunan pop ikonu Prince'in 7 Grammy ve bir Altın Küre ödülü bulunuyor. Prince, 2004'te Rock and Roll Hall of Fame (Şöhretler Kulübü) resmi üyesi olmuştu.