Amerikalı ünlü pop şarkıcısı ve söz yazarı Prince, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Minneapolis'teki evinde ölü bulunan sanatçının ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Tam adı Prince Rogers Nelson olan şarkıcı, 15 Nisan'da grip nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından taburcu edilmişti. Prince , Rolling Stone dergisinin düzenlediği 'Tüm Zamanların En İyi 100 Sanatçısı' listesinde 28. sırada yer almıştı.

Sanatçının basın sözcüsü Yvette Noel-Schure, "Efsanevi şarkıcı Prince 'in öldüğünü çok büyük bir üzüntüyle doğruluyorum" açıklamasını yaptı. Polis yetkilileri, dün sabah Prince 'in stüdyo olarak da kullandığı evinden acil sağlık yardımı çağrısı aldıklarını, Paisley Park Stüdyosu'na vardıklarında Prince 'i asansörde hareketsiz bulduklarını belirtti. Acil yardım çağrısının yerel saatle 09.43'te yapıldığı, Prince 'in ölüm saatinin kayıtlara 10.07 olarak geçtiği belirtildi.