Boşanıyorlar!

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Çağla Şikel ve Emre Altuğ boşanıyor!

Uzun süredir ilişkileriyle gündemde olan ve haklarında sık sık boşanıyorlar haberi çıkan Emre Altuğ ile Çağlı Şikel çifti boşanıyor. Bu kez iddiaları yalanlamayan ünlü çiftin, boşanma açıklamasını Avukatları Esennur Ezgi, duyurdu. İşte o açıklama:



"Üzülerek belirtiyoruz ki, 7 yıllık süren evliliğimizin yol ayrımına girdik. Biz büyük bir aşkla ve tarifi mümkün olmayan bir sevgiyle evlliğimizi devam ettirdik ancak süreç sonunda anlaşarak ayrılmaya karar verdik.



Bundan sonraki hayatımızda da her zaman birbirimize minnettarız. Bu ayrılığımızda herhangi bir üçüncü kişinin ilgi ve alakası söz konusu değildir. "



Emre Altuğ ile Çağlı Şikel'in iki çocukları bulunuyor.



* Fotoğraf, Hürriyet Kelebek'ten alınmıştır.