Cesur seçim

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Kendall Jenner, eteğiyle ilgi odağı oldu!

Kendall Jenner kardeşi Kylie'nin doğum günü partisinde giydiği etekle tüm dikkatleri üzerine çekti. Nice Guy adlı mekana arkadaşı Haylie Baldwin ile giden Jenner, derin yırtmaçlı siyah bir etek tercih etmişti.