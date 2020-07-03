Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan Defne Samyeli, güzellik kraliçesi seçilmesinden bugünlere kadar hem kariyerini hem de hakkında en çok merak edilen soruları cevapladı.

Kariyerine henüz 18 yaşındayken Kanal D’de başlayan, güzellik kraliçesi seçildikten sonra beş yıl boyunca ekranlarda müzik ve eğlence programı sunan Defne Samyeli, 90’ların başında TRT kökenli olmayan sunucuların eleştirilmesini anlatırken sosyal medyasız günleri de hatırlayıp“O dönemlerin kıymetini bilemedik, meğer çok şanslıymışız” dedi.





“HABER SUNUCULUĞUNA GEÇME SEBEBİM KIZIM DEREN”

Şov ve eğlence insanı olduğunu düşündüğü için aslında hiç haber sunuculuğu ihtimalini aklına bile getirmemiş. Üstelik bu konuda sık sık teklif almasına rağmen reddetmiş. Ancak sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrendiği dönem hayatındaki her şeyin de değiştiğini söylüyor. Doktor tavsiyesiyle ayakta çalışamayacağını ve bebeğin sağlığı için şan derslerini bile bırakması gerektiğini öğrenince; onu çok zorlamayacak bir alana yönelmesi gerekmiş.

Düştüğü ikilemleri “Yeni evliydim. Daha evliliğe alışamamışım. Evli bir kadın olmakla ilgili sorunlarım varken çünkü daha 23 yaşındayım. Anne olacağımı öğrendim. Anne olmayı da hiç beklediğim hazır olduğum bir dönem değildi.” Sözleriyle anlatan Defne Samyeli, sonradan bu işin yapması gereken bir iş olduğunu fark etmiş.





'BENİ ARALARINA KABUL ETMEDİLER'

Herkesin meslekte ve kanalda “geçici” olduğunu düşündüğü Samyeli de kendini uzun bir süre bulunduğu yere ait hissedememiş çünkü bir masası bile yokmuş. Hatta anılarını anlatırken, hamileliğini gizlediği için yaşadığı fiziksel değişimlerin sonucunda çevresindekilerin “Bu nasıl Türkiye güzeli, aslında sen pek güzel değilmişsin” dediğini de anlattı.



Kariyerinin nasıl yükseldiği gibi düştüğünü, bir anda hayatının alt üst olmasıyla nasıl kabuğuna çekildiğini de büyük bir samimiyetle anlatan Defne Samyeli “Kendimde emeğim var” diyerek bir yandan da mesleğinde kabul görmek ve başarılı olmak için ne kadar çok çalıştığını belirtti. Her programa çıkmadan önce konuklara ve konulara çalıştığını, hata yapmamaya özen gösterdiğini anlatan Samyeli, kızlarıyla olan ilişkisine dair detaylar da verdi.





Sık sık kızları Deren ve Derin Talu ile gündeme gelen ve kimi zaman da eleştirilen Defne Samyeli, bu konuda “Çocuklarımın yanına ne giydiğim konusu mu? Neden böyle bir şeyim olsun ki benim? Çocuklarımın ne giydiğine ben neden karışayım ki? İnsanın kılık kıyafetini nasıl seçmesi konusu çok bireysel bir konudur ve ülkemizin de kanayan bir yarasıdır.” dedi. Doğduğu ailede giydiklerinin sorun olmadığını, toplumda kadına karşı erkeklerden daha farklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.



Duygularını anlamak için çok çabaladığını ve özellikle boşanma döneminden sonra çok melankolik olsa da zamanla bakış açısını değiştirmeyi başardığını ve hiç “keşke”lerinin olmadığını da söyledi.