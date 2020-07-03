Kariyerine henüz 18 yaşındayken Kanal D’de başlayan,
güzellik kraliçesi seçildikten sonra beş yıl boyunca ekranlarda müzik ve
eğlence programı sunan Defne Samyeli, 90’ların başında TRT kökenli olmayan
sunucuların eleştirilmesini anlatırken sosyal medyasız günleri de hatırlayıp“O
dönemlerin kıymetini bilemedik, meğer çok şanslıymışız” dedi.
Şov ve eğlence insanı olduğunu düşündüğü için aslında hiç
haber sunuculuğu ihtimalini aklına bile getirmemiş. Üstelik bu konuda sık sık
teklif almasına rağmen reddetmiş. Ancak sürpriz bir şekilde hamile kaldığını
öğrendiği dönem hayatındaki her şeyin de değiştiğini söylüyor. Doktor
tavsiyesiyle ayakta çalışamayacağını ve bebeğin sağlığı için şan derslerini
bile bırakması gerektiğini öğrenince; onu çok zorlamayacak bir alana yönelmesi
gerekmiş.
Düştüğü ikilemleri “Yeni evliydim. Daha evliliğe
alışamamışım. Evli bir kadın olmakla ilgili sorunlarım varken çünkü daha 23
yaşındayım. Anne olacağımı öğrendim. Anne olmayı da hiç beklediğim hazır
olduğum bir dönem değildi.” Sözleriyle anlatan Defne Samyeli, sonradan bu işin
yapması gereken bir iş olduğunu fark etmiş.
Herkesin meslekte ve kanalda “geçici” olduğunu düşündüğü
Samyeli de kendini uzun bir süre bulunduğu yere ait hissedememiş çünkü bir
masası bile yokmuş. Hatta anılarını anlatırken, hamileliğini gizlediği için
yaşadığı fiziksel değişimlerin sonucunda çevresindekilerin “Bu nasıl Türkiye
güzeli, aslında sen pek güzel değilmişsin” dediğini de anlattı.
Kariyerinin nasıl yükseldiği gibi düştüğünü, bir anda hayatının alt üst olmasıyla nasıl kabuğuna çekildiğini de büyük bir samimiyetle anlatan Defne Samyeli “Kendimde emeğim var” diyerek bir yandan da mesleğinde kabul görmek ve başarılı olmak için ne kadar çok çalıştığını belirtti. Her programa çıkmadan önce konuklara ve konulara çalıştığını, hata yapmamaya özen gösterdiğini anlatan Samyeli, kızlarıyla olan ilişkisine dair detaylar da verdi.
'KIZLARIMIN NE GİYDİĞİNE NEDEN KARIŞAYIM'
Sık sık kızları Deren ve Derin Talu ile gündeme gelen ve
kimi zaman da eleştirilen Defne Samyeli, bu konuda “Çocuklarımın yanına ne
giydiğim konusu mu? Neden böyle bir şeyim olsun ki benim? Çocuklarımın ne
giydiğine ben neden karışayım ki? İnsanın kılık kıyafetini nasıl seçmesi konusu
çok bireysel bir konudur ve ülkemizin de kanayan bir yarasıdır.” dedi. Doğduğu
ailede giydiklerinin sorun olmadığını, toplumda kadına karşı erkeklerden daha
farklı bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Duygularını anlamak için çok çabaladığını ve özellikle
boşanma döneminden sonra çok melankolik olsa da zamanla bakış açısını
değiştirmeyi başardığını ve hiç “keşke”lerinin olmadığını da söyledi.