Demet Akalın, resmi Instagram hesabından günde 1 kilo verdiren diyet listesini açıkladı.

Kızı Hira'yı dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra çalışmalarına geri dönen Demet Akalın, kilolarından kurtulmak için Şeyda Coşkun'la çalışmaya başladı.Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eski formuna kavuşmak için diyet ve sporu bir arada götürüyor; gelişmeleri ve verdiği kiloları da resmi Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor.Önceki gün, günde bir kilo verdiren diyetini açıklayan Demet Akalın, yürüyüş yolunu fotoğraflayarak altına örnek listesini verdi."Gunde 1 kg verdiren menumu soranlara sbh tek haslnmis yumurta oglen dili beyaz akindan omlet aksam sadece omlet arada iki kere fitslm cayi vee hocamdan izinli dayanamdgm turk kahvesi sade""Gunde 1 kg verdiren menumu soranlara sbh tek haslnmis yumurta oglen dili beyaz akindan omlet aksam sadece omlet arada iki kere fitslm cayi vee hocamdan izinli dayanamdgm turk kahvesi sade""Kavaltimz budur :(""Yağmur çamur demem yürürüm bugünde tam 1 kg gitmş hoca rekor diyooo çok havalıyım. 4 günde 4 kilo yuhhh""Ananas :(Akalın kendi fotoğrafını paylaştığı post'una da şu notu düşmüş: "İlk gun tam 1100 grm gitmis seyda hocamin gucu benimde hirsim yabana atilmasin ama! yurumeye devamm"