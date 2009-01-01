Eski dostlar düşman oldu!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Katy Perry ile Taylor Swift arasındaki rekabet, gerilime dönüştü!??

Bir zamanlar yakın arkadaş olan iki ünlünün arasına kara kedi girdi! Swift'in verdiği bir röportajda, "Bad Blood" isimli yeni şarkısını 'düşman olarak gördüğü bir kadın şarkıcıya' yazdığını söylemesi üzerine iddialar güçlendi. Swift'in ima ettiği kişinin Katy Perry olduğu konuşuluyor. İkili arasındaki gerilim 2009 yılında John Mayer yüzünden başlamıştı. O dönem Mayer ile birlikte olan Swift, ilişkisinin bitmesinin ardından çok zor günler geçirmiş. 2012 yılında Mayer'in Katy Perry ile ciddi bir ilişkiye başlaması ise Swift'i çileden çıkarmıştı.