Gigi ve Zayn’ın bebeğinin adı: Khai Hadid Malik

Geçtiğimiz hafta Gigi Hadid ve Zayn Malik’in kızlarının adını sonunda öğrendik:Khai Hadid Malik! Gigi duyuruyu ince bir şekilde yaptı ve Instagram biyografisini "Khai'nin annesi" olarak değiştirdi. Çiftin enden bu ismi seçtiği açıklanmadı ama tabii ki her zaman dedikoduyu çok seven yakın kaynakların bir yorumu oluyor. Bu kaynaklardan biri, Khai’nin sadece Arapça anlamı nedeniyle seçilmediğini (Khai Arapça "taçlandırılmış" anlamına geliyor), aynı zamanda derin ailevi nedenlerden dolayı seçildiğini söyledi.

Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’in 2008 yılında hayatını kaybeden annesi Khairia’nın adını bebeğine verdiği belirtildi. Gigi’nin kardeşi Anwar’ın adı da Khairia’nın eşi ve Mohamed Hadid’in babasından geliyor. Yani ailecek geçmişi yaşatmak ve onurlandırmak gelenekleri arasında yer alıyor. Bu da bize hiç yabancı olmayan bir tercih tabii ki. Bu arada Khai adı ayrıca, tam adı Isabella Khair Hadid olan Gigi'nin kız kardeşi Bella'yla da benzerlik gösteriyor.