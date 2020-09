Meghan Markle’ın Prens Harry ile tanışmasından ikisinin evlenip çocuk sahibi olup bir de kraliyet görevlerinden ayrılmalarına kadar tüm adımlarını inceledik!

İngiliz Kraliyet Ailesi her zaman popüler kültürün bir parçası olduğu gibi son yıllarda ailenin genişlemesiyle her alanda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bu genişleyen ailenin son ferdi Meghan Markle’ın Prens Harry ile tanışmasından ikisinin evlenip çocuk sahibi olup bir de kraliyet görevlerinden ayrılmalarına kadar her adımları olay oldu. Geçtiğimiz gün çift, aileyle maddi olarak son bağlarını da kopardı. Ama ona sonra geleceğiz, şimdi dünden bugüne ilişkilerini öğrenmek için her şeyin başladığı Londra’ya gidiyoruz.

Temmuz 2016 – Harry ve Meghan Londra’da tanıştı

Prens Harry her zaman sarayın asi çocuğu, partilerin vazgeçilmezi ve skandalların ismi olmuştu ancak 2016 yılında bir Temmuz akşamı Suits dizisinin oyuncusu Meghan Markle ile tanışınca kendisi için her şey değişti. Arkadaşları aracılığıyla tanıştırılan ikilinin ilk sohbeti saatler sürmüştü ve diğer akşam özel bir yemekte yeniden bir araya geldiler.

Ağustos 2016 – Üçüncü buluşmada romantik tatil

Üçüncü kez buluşacakları zaman Prens Harry her kadının kalbini eritecek bir hamleyle Meghan için Botswana’da romantik bir tatil planlamıştı. Okavango Deltası’nda lüks bir çadırda kısa bir tatilin ardından Meghan Kanada’ya Harry de Londra’ya dönmek zorunda oldukları için ayrıldılar.

Ekim 2016 – Dedikodular yayılmaya başladı

Gazeteler Prens’in yeni bir kız arkadaşı olduğunu yazmaya başlamışken, Prens Harry Kanada’da görüntülendi. Ardından tüm vaktini kız arkadaşı olduğu söylenen Suit dizisinin yıldızı Meghan Markle’ın evinde geçirmişti. Kasım ayı içinde Harry, Meghan’a karşı medyada yapılan cinsiyetçilik ve ırkçılığa tepki gösterince bir nevi ilişkileri olduğunu da doğruladı.

Aralık 2016 – İlk fotoğraf yayınlandı!

Londra’da Noel alışverişleri, kışın romantizmine uygun yemekler derken ikilinin artık gerçekten bir çift olduğunu ispatlayan fotoğraflar da basında çıkmaya başladı. Ardından çift yeni yılı geçirmek üzere Norveç’e gittiler. Bu tatilin ardından Prens Harry, Meghan’ı Kate Middleton ile tanıştırdı.

Mayıs 2017 – Pippa Middleton’ın düğünü

Aradan geçen zamanda Harry ve Meghan Jamaika’da bir düğüne birlikte katıldılar, Meghan Harry’nin yarıştığı polo maçını kraliyet locasında izledi ve hatta öpüşürken görüntülendiler. Bütün bunlar demek oluyordu ki Meghan, kraliyet ailesine girmek üzereydi! Pippa Middleton’ın düğünü de bir diğer önemli gelişmeydi, Meghan kilise törenine davetli değildi ama Middleton ailesinin evindeki seremoniye katıldı.

Eylül 2017 – Meghan’ın Vanity Fair röportajı

İnsanların kendisine bakış açısının değiştiğini ama kendisinin aslında hiç değişmediğini söyleyen Meghan Markle, çok mutlu ve aşık iki insan olduklarını da belirtmişti. İlişkilerinin karmaşık olmaması, kendini ilişkisi üzerinden tanımlamaması gibi detayları da eklemişti. Böylece çiftin hayatına dair biraz daha fazla bilgimiz olmuştu. Aynı ay Harry, Meghan’ı Suits setinde ziyaret etmiş, çalışırken kız arkadaşını izlemiş ve seti dolaşmıştı.

Kasım 2017 – Ve nişanlandılar!

Harry ve Meghan, birlikteliklerini tabii ki Saray’ın onayına sunmalıydı. Meghan, Kasım 2017’de Suits dizisinden ayrıldı ve Londra’ya yerleşti. Bu da nişan dedikodularını körükledi. Büyük haberi 27 Kasım’da Kensington Sarayı verdi ve çiftin nişanlandığını duyurdu. İlk pozlarını verdiler, BBC için ilk röportajlarını yaptılar, Harry bu röportajda fırında tavuk yerken evde evlenme teklif ettiğini söyledi.





Şubat 2018 – Kraliyet dörtlüsü bir arada

Prens William, Kate, Prens Harry ve Meghan ilk resmi etkinliklerini şubat ayında birlikte gerçekleştirdiler. Fantastik Dörtlü olarak anılan grup, Londra'nın merkezindeki Kraliyet Vakfı Forumu'na katıldı. Aynı zamanda vakfın dördüncü patronu da Meghan olacaktı. Bu arada zaten Meghan aynı zamanda bir aktivist olduğu için birçok hastane ve hayır kurumunu ziyaret etmeye başlamıştı.

Mayıs 2018 – Düğün günü geldi!

Birçok skandalla birlikte düğün günü geldi çattı! Meghan’ın babasının magazincilerle anlaşıp kendisinin İngiltere’ye dair kitaplar okurken ya da kıyafetleri için ölçü aldırırken fotoğraflarını çektirmesi, kendisinin düğün davetinin iptaline sebep oldu. Yine de Meghan ve Harry tüm gölgelerden kurtularak muhteşem bir düğünle evlendiler.

Ekim 2018 – Bebek Archie yolda

Dedikodular çiftin bir bebek beklediğini duyursa da resmi açıklama ekim ayının ortalarında, çiftin kraliyet turları başlamadan önce geldi. Böylece Meghan da rahat rahat vücuduna uygun kıyafetler giyebilecekti.

Mayıs 2019 – Archie Harrison dünyaya geldi

Tüm dünyanın sürekli ya eleştirdiği ya da göklere çıkardığı Meghan Markle, beklenenden geç de olsa kamuoyunun karşısına çıkıp bebeğiyle herkesi selamladı. Bebeğin Prens ünvanını almayacağı birçok çevre tarafından tuhaf karşılansa da çiftin kararı bu yönde oldu.





Ekim 2019 – Beyaz atlı prens Harry!

Meghan’ın medyada sürekli haber olması, sarayla ilgili çıkan dedikodular ve diğer tüm yaşananlar Prens Harry’nin ailesini korumak için elinden geleni yapmasına neden oldu. Hatta dedikodular o kadar fazlaydı ki George Clooney bile Meghan’ın basın yoluyla “ikinci Diana” olacağını söyledi ve arkadaşlarını korumaya çalıştı.

Mart 2020 – Dünyayla yeniden buluşma ve ayrılık

Bebekleri Archie’yi büyütürken gözlerden uzak kalmayı seçen çiftin geri dönüşü de muhteşem oldu çünkü herkes zaten onları bekliyordu. Aylardır Prens William ve Kate Middleton ile görüşmemişlerdi ve o da bir etkinlikle tamamlandı ama söylentilere göre Kate Middleton anksiyeteyle uğraşıyordu çünkü Meghan ve Harry, Kraliyet Ailesi’ni bırakacaktı. Gerçek miydi bu haber? Mart ayının sonuna doğru Kate'in anksiyetesi değil ama ayrılık haberleri doğrulandı, artık Harry ve Meghan resmi olarak kraliyetin kıdemli üyeleri değillerdi. Los Angeles’a taşındılar.

Eylül 2020 – Yeni bir hayat

Modern zaman romantik komedisi tadındaki masal evliliği yeni bir döneme girdi çünkü artık maddi olarak tamamen özgürler. Prens Charles’tan maddi gelir almayı bırakan Prens Harry ve Meghan, kendileri için İngiliz vergi mükelleflerinden alınan parayla yenilenen kraliyet evlerinin tüm masraflarını da İngiltere’ye geri ödedi. Neredeyse üç milyon dolar olan borcu, Netflix ile 150 milyon dolarlık anlaşma yaptıktan sonra bitirdiler ve artık tamamen özgürler!