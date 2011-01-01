Jennifer Aniston ve Justin Theroux bunu başardı! Yine Kaley Cuoco ve Johnny Galecki de. Hollywood’un ünlü oyuncuları aralarındaki romantik ilişkiler bitse de arkadaş kalmayı adeta bir sanata çeviriyor.

Geçen ekim ayında Instagram hesabı açan Jennifer Aniston beş saat 16 dakika sonrasında bir milyon takipçiye ulaştı. Onun bu rekorunu ise İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle kırdı ancak Aniston Instagram konusunda daha hevesli görünüyor.

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston'ın, takip ettiği 452 hesaptan biri de eski eşi aktör Justin Theroux. Ünlü aktör Entertainment Tonight ile yaptığı açıklamada, "Jennifer bana mesaj yazdı" diyerek şu açıklamada bulunmuştu: "Bana 'Beni takip etmiyorsun' dedi, ben de 'Tabii ki seni takip ediyorum' dedim, ama o ısrar etti. Sonra bir yanlışlık olduğunu fark ettim ve yeniden takibe başladım.”

Onların bu konuşmaları nedeniyle de binlerce hayranı onların birbirlerine beğenilerini ve takiplerini görmek için harekete geçtiler. Özellikle ikilinin birbirlerine yaptıkları yorumlar arasında "büyük dostluğumuzu sürdürmek için" gibi ifadeler çok konuşulmuştu.





İŞ ARKADAŞIYLA ÇIKMAK GİBİ

Eğlence endüstrisinin küçük doğası gereği, Hollywood'da da bir ilişki yaşamak, bir iş arkadaşıyla çıkmak gibi olabiliyor. Çünkü çiftler ayrılsa da yeniden aynı filmde çalışabilirler ya da kırmızı halıda denk gelebilirler.

Pek çok eski çift, film ve televizyon setinde durum tam anlamıyla böyle. Çünkü romantik sahneler bazen de onların aşklarını yeniden alevlendirebiliyor. Ama aşkları biten çiftler elele göz göze olan sahnelerde hala birbirlerine aşık gibi davranmak zorunda. Ya da filmin veya dizinin geleceği için ayrıldıklarını açıklamamak durumunda. Her şekilde zor bir süreç! Örneğin Game of Thrones’ta Kraliçe Cersei Lannister’ı oynayan Lena Headey ve Bronn’u canlandıran Jerome Flynn uzun süren ilişkilerini büyük bir küslükle bitirince kontratlarında aynı sette çalışmayacaklarına dair madde eklemişlerdi. Bu nedenle hiçbir zaman aynı sahnede görülmediler.





Kaley Cuoco ve Johnny Galecki çifti de aynı şekilde hareket etti. İki yıllık bir ilişkiyi o kadar sessiz bir şekilde bitirdiler ve sonraki yaklaşık dokuz sezon boyunca kimse bu ilişkinin bittiğini bilmedi. İkili, Big Bang Theory çekimleri sırasında önce sevgili ve sonra karı-koca olarak rollerine devam etti.



Penn Badgley eski sevgilisi Blake Lively ayrıldıktan sonra, iki yıl daha başka bir proje için birlikte çalışmaya devam ettiklerini söylemişti. Badgley, "Dürüst olmak gerekirse, ikimiz de son derece profesyonel davrandık. Bana göre, bir tebriği hak ediyoruz. Çünkü her şey çok karmaşıktı ve biz bunu hallettik" dedi.

ÇOCUKLAR, DOST KALMANIN EN BÜYÜK SEBEBİ

Hollywood'da birlikte çocuk sahibi olan ve ilişkileri biten ama bir araya gelmek zorunda kalan diğer yıldızlar ise Gwyneth Paltrow ve Chris Martin. Yine Jennifer Garner ve Ben Affleck. Hepsi ünlü yıldızlar ve yaşadıkları tüm şeyler aynı.

Ünlü aktris Kate Hudson, Allure dergisiyle 2015 yılında yaptığı röportajda, eski nişanlısı ve ortanca çocuğu 9 yaşındaki Bingham'ın babası olan Matt Bellamy ile ilgili şunları söylemişti: "Biz çocuklarımız için yaratıcı olmak zorundaydık ve zoru denedik. Çocuklar ebeveynlerinin soğukkanlı ve sevgi dolu olmalarını bekliyor" demişti.





Aynı şekilde ünlü aktör Ben Affleck ve aktris Jennifer Garner, 2015 yılında ilişkilerini bitirdiklerini açıklamıştı. İkili Violet, Seraphina ve Samuel isimli üç çocuğun ebeveynleri. Ancak ilişkileri bittikten sonra da çocukları ile birlikte yaptıkları ortak tatillerini kamuoyu ile paylaşmaktan çekinmediler. Ben Affleck 2016 yılında E! News ile yaptığı röportajda ise Jennifer Garner'i "mükemmel bir anne" olarak tanımlamıştı.

Yine birbirleriyle olan ilişkilerini arkadaşça ve uyumlu bir şekilde sürdüren çiftler arasında ünlü şarkıcı Lady Gaga ve 5 yıl birliktelik yaşadığı Taylor Kinney var.

YENİ PARTNERE KISKANÇLIK YAPMIYORLAR

Aynı şekilde aktris Miranda Kerr ve Orlando Bloom 2011 yılında oğulları Flynn'ın doğumuyla çok mutlu olmuştu. Ancak ilişkileri bitse de ikili çok güzel bir uyum sergiliyor. Kerr, Orlando Bloom'un Katy Perry ile ilişkilerinin ardından doğan bebekleri Daisy için tebirk mesajı göndermiş ve sosyal medyadan "Onu görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazmıştı.





Hollywood'da Jennifer Lopez ve Marc Anthony'nin ilişkileri de yine aynı şekilde seyrediyor. 2014 yılında boşanan çift dost kalmayı becerebildi ve ikizleri Max ve Emme'nin babaları olan Anthony için Lopez her zaman en iyi dileklerini iletiyor.

Hollywood'da ilişkileri bitse de onları daha da sağlamlaştıran çiftler arasında, Cameron Diaz ve Justin Timberlake, Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe, Jennie Garth ve Peter Facinelli, Will Arnett ve Amy Poehler de bulunuyor. İster profesyonel olmak deyin ister ilişkilerin tüm gizemini çözdüklerini söyleyin, Hollywood ünlüleri ayrılığın arkadasından arkadaş kalmayı başarmak konusunda çok iddialı.