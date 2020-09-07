Çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin doğduğunu sevimli bir Instagram gönderisiyle duyurmuştu.

Çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin doğduğunu sevimli bir Instagram gönderisiyle duyurmuştu. Hem anne hem baba UNICEF elçisi oldukları için aslında ilk duyuru onlardan geldi. Böylece bebeğin adını da öğrenmiş olduk: Daisy Dove Bloom.

Katy Perry’nin son çıkardığı şarkısı Daisies de aslında bize önceden verilmiş bir ipucuydu tabii. Gerçi anlamalıydık çünkü Perry hamileliğini de Never Worn White klibiyle duyurmuştu.





Orlanda Bloom ve Katy Perry’nin ilişkisi 2016 yılında duyulduğunda hem şaşırtmış hem de uzun süreli olacağına dair pek umut vermemişti. Özellikle 2017’de kısa bir süre ayrı kaldıklarında barışmaları pek öngörülmüyordu. Ancak herkesi şaşırtacak şekilde stabil kaldılar ve üstelik bir de ailelerini genişlettiler.



Orlando Bloom’un önceki eşi Miranda Kerr ile dokuz yaşında bir oğlu var, Katy Perry’nin ise ilk çocuğu. Bakalım Miranda Kerr’in heyecanla beklediği gibi ilk fırsatta tanışacaklar mı?

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