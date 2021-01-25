Keira Knigthley seks sahnelerinde rol almak istemiyor

Özellikle dönem filmlerinde yer alan başarılı oyuncu Keira Knightley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “Biraz kibir biraz da erkek bakış açısı nedeniyle artık bu sahneleri çekerken çok zorlanıyorum,” dedi. Knightley, anne olduktan sonra bu konu üzerine daha fazla düşündüğünü de sözlerine ekledi: “Bir grup erkeğin önünde çırılçıplak olmamayı tercih ederim.”

Yalnız Keira’nın bu konudaki fikirleri çıplak sahneleri artık desteklemediği anlamına gelmiyor. Sadece artık bu sahneleri kadın yönetmenlerle çekerken daha rahat hissettiğini, annelik ve beden [kabullenme] yolculuğuyla ilgili bir hikayeler anlatılırken çıplaklığa olumlu yaklaştığınız ama yine de kadın yönetmenleri seçeceğini belirtti.