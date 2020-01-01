Keeping Up with the Kardashians programıyla sezonlardır tü
hayatlarını kameralar önünde yaşayan Kardashian ailesi, koronavirüs ile
mücadelelerini de televizyona taşıdı. Yeni bölüm tanıtımında Khloe’nin
koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken gördüğümüz aileden Kim Kardashian, “Khloe
virüsü kaptı mı kapmadı mı diye endişeyle sonuçları bekliyoruz,” diyor ve “ama
içimde bir ses pozitif olduğunu söylüyor çünkü çok hasta ve onun için çok
korkuyorum” diyerek sözlerini bitiriyor.
Khloe Kardashian’ın test sonucu pozitif çıkınca, belirtileri
anlatırken titreme, kusma ve öksürük olduğunu anlattığını görüyoruz.
“Migrenim var ancak yaşadığım baş ağrılarının migrenden dolayı
olmadığını biliyordum. Öksürdüğümde göğsümün yandığını hissediyordum” şeklinde
yaşadıklarını anlatan Khloe, “bu günleri atlatacağız” diyor, zaten atlattı ve
Kim’in doğum gününe katıldı!