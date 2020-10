Kim Kardashian’ın 40. doğum gününde tüm ailenin tatile çıkması kimileri tarafından eleştirilirken, Khloe Kardashian’ın daha önce covid-19 geçirdiği ortaya çıktı!

Keeping Up with the Kardashians programıyla sezonlardır tü hayatlarını kameralar önünde yaşayan Kardashian ailesi, koronavirüs ile mücadelelerini de televizyona taşıdı. Yeni bölüm tanıtımında Khloe’nin koronavirüs testinin sonuçlarını beklerken gördüğümüz aileden Kim Kardashian, “Khloe virüsü kaptı mı kapmadı mı diye endişeyle sonuçları bekliyoruz,” diyor ve “ama içimde bir ses pozitif olduğunu söylüyor çünkü çok hasta ve onun için çok korkuyorum” diyerek sözlerini bitiriyor.

Khloe Kardashian’ın test sonucu pozitif çıkınca, belirtileri anlatırken titreme, kusma ve öksürük olduğunu anlattığını görüyoruz.

“Migrenim var ancak yaşadığım baş ağrılarının migrenden dolayı olmadığını biliyordum. Öksürdüğümde göğsümün yandığını hissediyordum” şeklinde yaşadıklarını anlatan Khloe, “bu günleri atlatacağız” diyor, zaten atlattı ve Kim’in doğum gününe katıldı!