2011 yılında çekildiğinden bu yana üzerine yazılmamış, söylenmemiş şey kalmayan efsane dizinin zamanla kendi efsanesini yaratan isimlerinden.

Daha yedinci sezonuna kendimizi kaptırmışken bir de baktık ki yapımcılar sekizinci sezonun hazırlıklarına başlamış bile. Evet, Taht Oyunları’ndan (Game of Thrones) bahsediyoruz. Diziden bahsedip de Jon Snow’a hayat veren Harington’dan bahsetmemek olur mu? Neredeyse bunalımın eşiğindeymiş gibi duran bu yakışıklı İngiliz, melankolik yüz ifadesi ve karizmasıyla çok sevildi. Günümüzün kült yönetmenlerinden David Lynch’in sadık bir hayranıymış kendisi, sinemadan anlıyor yani. Şimdilerde üçüncü bölümü çekilen 17’nci yüzyıl draması Gunpowder’da başrolü kaptı ve eleştirmenler de kendisinden hayli memnun. 2018 onun yılı olacak gibi görünüyor, ne dersiniz?

